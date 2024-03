“10 anni dopo con qualche ruga in più”: Belen Rodriguez non si nasconde più – Foto

Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto e dire realmente come stanno le cose, lo sfogo sui social che riguarda la sua vita.

Belen Rodriguez ha deciso di non nascondersi più e dire tutto, la show girl argentina sta vivendo un periodo in cui è molto attiva sui social e vuole raccontare praticamente tutto. Questa volta è uscita allo scoperto con una foto.

Dopo essere tornata al centro del gossip per la fine della relazione con Elio Lorezoni e un nuovo presunto flirt, lei ha deciso di raccontare un retroscena sulla sua vita che ha sorpreso non poco.

Belen Rodriguez, arriva la foto della verità: “10 anni dopo”

Belen Rodriguez negli ultimi tempi è davvero molto attiva sui social, la show girl argentina sta condividendo parecchi aspetti della sua vita. Dopo aver concluso la relazione con Elio sta frequentando molto gli amici di sempre e poi, a quanto pare, ci sono tanti progetti lavorativi che bollono in pentola.

E proprio mentre usciva per ‘tornare sul set’, ha scattato una foto in compagnia di sue due amiche di sempre Patrizia e Antonia, due donne che la sostengono e la supportano in ogni avventura. Come si vede dall’immagine Belen alla foto ha allegato il commento: “10 anni dopo qualche ruga in più qualche capello bianco in più, qualche dramma in più ma tanta esperienza, tanta pazienza, tanta voglia di vivere. Sempre insieme ragazze mie, fino alla fine dei nostri giorni. Vi amo così tanto“.

Una dedica molto dolce quella che Belen ha voluto fare alle sue amiche di sempre, la show girl ha voluto spiegare come siano unite ormai da tantissimi anni e oggi portano assieme il bagaglio delle innumerevoli esperienze fatte. Intanto negli ultimi giorni la Rodriguez ha voluto rispondere ai vari gossip sul suo conto nei commenti sui social. A chi ha insinuato che fosse di nuovo fidanzata – si vocifera che abbia un flirt con Bruno Cerella, giocatore di basket argentino – ha risposto più volte di essere single.

Sono settimane che Belen non fa altro che ripetere di non essere fidanzata, smentendo di fatto la relazione con Cerella, con il quale è stata paparazzata dal settimanale Chi in atteggiamenti piuttosto intimi. Intanto si sta dedicando al lavoro e presto sapremo quali sono i suoi nuovi progetti, visto che manca in tv da un po’ di tempo.