Nuovo modello 730: quali documenti consegnare al caf e in quale data

Tra poco avrà inizio la stagione fiscale: quali sono i documenti da portare al caf per il modello 730? Informazioni utili e scadenze.

Come ogni anno la stagione fiscale avrà inizio ufficialmente il prossimo 30 aprile, quando l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il modello 730 precompilato, destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Tale modello presenta per i contribuenti una serie di vantaggi.

Innanzitutto, non richiede di effettuare particolari calcoli e permette di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione. Se invece è il cittadino a dover versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Chi vuole, per la compilazione del 730, può avvalersi dell’aiuto del Caf. Vediamo in questo caso quali documenti bisogna presentare e in quale data.

Nuovo modello 730: quando e quali documenti bisogna presentare al Caf

Chi vuole avvalersi dell’aiuto del Caf per la compilazione del modello 730/2024 deve presentare i seguenti documenti:

documento d’identità e tessera sanitaria (compresi quelli del coniuge per la dichiarazione congiunta);

codice fiscale del dichiarante e di tutti i membri del nucleo familiare fiscalmente a carico (nel caso di disabili occorre portare anche la certificazione medica comprovante l’handicap);

dichiarazione dei redditi del 2023 (Modello 730 o Modello Redditi);

ricevute acconti Irpef versati a giugno e a novembre 2023;

dati del datore di lavoro attuale.

A ciò si aggiungono altri documenti facoltativi tra cui la Certificazione Unica (CU) o altra certificazione relativa ai redditi percepiti nel 2023, gli assegni di mantenimento del coniuge con sentenza di separazione del Tribunale e ricevute degli importi e le visure catastali, le dichiarazioni di successione, gli atti d’acquisto e i contratti d’affitto relativi a terreni e fabbricati. Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2023 si possono consegnare:

ricevute visite mediche e analisi di laboratorio;

scontrini fiscali per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici, protesi, cure termali e spese fisioterapiche riabilitative;

fatture per le spese sostenute per i portatori di handicap;

fatture o ricevute di pagamento o CU/buste paga del personale che svolge assistenza ai soggetti non autosufficienti;

ricevute delle spese veterinarie;

premi per assicurazioni (vita, casa, infortuni ecc.);

spese funebri;

spese di agenzia immobiliare;

interessi passivi mutui;

spese d’istruzione e per attività sportive dilettantistiche e musicali dei figli;

ricevuta di pagamento di assistenti domestici;

ricevute di versamento dei contributi previdenziali e previdenza complementare;

assegno periodico ex-coniuge;

spese adozione internazionale;

erogazioni liberali;

contratto di locazione per la detrazione per canone abitazione principale e per studenti fuori sede;

ricevuta di pagamento per gli abbonamenti al trasporto pubblico;

PATRIMONIALE (IVIE – IVAFE) e MONITORAGGIO (RW) su investimenti all’estero al 31/12.

Infine, non bisogna dimenticare le fatture relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% o del 36% e del 50%, per le fatture delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio con detrazione del 55% e 65% e le fatture per le spese per il bonus arredi, il bonus verde e il Superbonus 110%.

Tra le novità si ricorda infine la presentazione del Contratto di acquisto e Fattura impresa (IVA per acquisto fabbricati Cl. Energetica A o B). Il termine ultimo per trasmettere il proprio 730 all’Agenzia delle Entrate è il 30 settembre 2024.