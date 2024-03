Luna Marì come mamma Belen: il video della figlia della Rodriguez è virale

La figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese cresce a vista d’occhio e somiglia sempre di più alla madre: il video è bellissimo.

La piccola Luna Marì è una vera star dei social, mamma Belen e papà Antonino condividono spesso sue immagini e video ed è davvero una bella bambina e molto simpatica. Nell’ultimo filmato somiglia moltissimo alla show girl argentina.

È una bambina molto vivace e sempre sorridente e pare proprio che condivida la stessa passione della madre, l’ultimo filmato è diventato virale in poco tempo.

Luna Marì balla come mamma Belen, il video è meraviglioso

La piccola Luna Marì pare che sia quella che si è più scatenata al compleanno della nonna Veronica Cozzani. I Rodriguez hanno festeggiato in famiglia con tanto di torta con le candeline che la madre di Belen ha spento con i suoi due adorati nipotini.

Come si vede dalle immagini e dal video – pubblicato in fondo all’articolo – la piccola Luna Marì si è divertita moltissimo a ballare. La bambina, proprio come la madre Belen Rodriguez, adora la musica e ballare e il filmato lo dimostra. Nonostante sia piccola ancora pare proprio che abbia la stessa passione della show girl argentina. Nel video si vede la bambina con una gonnellina bianca ballare mentre la madre la riprende e nonno Gustavo batte le mani.

Il filmato è diventato virale e mostra tutto il carattere allegro e solare della piccola Luna Marì. La bambina è una star dei social, i video in cui gioca con il fratello Santiago sono dolcissimi, il primo figlio di Belen ha molta pazienza con la sorellina e la fa divertire moltissimo. Non è la prima volta che vediamo la piccola Luna Marì scatenarsi così, è accaduto anche nel corso delle vacanze di Natale trascorse in Argentina.

La piccolina, circondata da tutti i suoi familiari, ha dato spesso spettacolo nella meravigliosa villa che i Rodriguez hanno a Pilar, in provincia di Buenos Aires. Per la piccolina è stata una bellissima vacanza, si è goduta il mare e ha visitato per la prima volta l’Argentina, il paese in cui è nata mamma Belen. La Rodriguez, infatti, era da tempo che voleva fare questo viaggio e dopo Natale ha esaudito il suo grande desiderio, partendo con i figli, la famiglia ed Elio Lorenzoni. Con il compagno la relazione è poi finita qualche settimana dopo il rientro in Italia.