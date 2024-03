Uomini e Donne, ricordate Lavinia e Alessio? Spunta l’indiscrezione che fa male

Dopo Uomini e Donne come vanno le cose tra Lavinia e Alessio? L’ultima indiscrezione sulla coppia preoccupa non poco i loro tantissimi fan.

In molti di sicuro ricorderanno Lavinia Mauro e Alessio Corvino, coppia nata durante la precedente edizione di Uomini e Donne. Nel noto dating show di Maria De Filippi il loro coinvolgimento era piuttosto palese e in tantissimi facevano il tifo per loro, lo scorso aprile hanno lasciato insieme la trasmissione e da quel momento si mostrano più complici e innamorati che mai.

La relazione è iniziata da quasi un anno ma hanno sempre vissuto a distanza, lei a Roma e lui a Caserta, entrambi però hanno sempre approfittato di ogni momento libero per stare insieme. Qualche settimana fa si sono concessi qualche giorno di relax in un’oasi naturale in Campania, un posto davvero magico e romantico, come al solito si sono mostrati innamoratissimi e affiatati.

Nell’ultimo periodo le cose tra loro sono forse cambiate? La loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele ma ad oggi potrebbe non essere più così. Da un po’ non si mostrano più insieme sui social e da qualche giorno stanno circolando delle voci su una loro presunta crisi che i diretti interessati non hanno ancora smentito. È un momento delicato per Lavinia Mauro e Alessio Corvino? I loro tantissimi fan sperano di no, ma se così fosse si augurano che possano presto riconciliarsi.

Momento di crisi per Lavinia Mauro e Alessio Corvino? L’indiscrezione preoccupa i fan

Entrambi dopo Uomini e Donne continuano ad essere molto seguiti e amati sui social, quotidianamente infatti possono contare sul sostegno e l’affetto dei loro tantissimi fan. Questi li riempiono sempre di apprezzamenti e like, specie quando postano scatti di coppia.

Le ultime edizioni dell’amatissimo dating show di Maria De Filippi non sono state molto fortunate, nessuna delle coppie infatti è sopravvissuta, eccetto Alessio Corvino e Lavinia Mauro che a distanza di quasi un anno hanno sempre dimostrato di essere molto uniti. Negli ultimi giorni però si sta parlando di una presunta crisi, pettegolezzo alimentato anche da un’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan ha infatti lasciato intendere che potrebbero esserci delle turbolenze nel loro rapporto.

Riferendosi alla ‘coppia’ ha infatti detto: “Dovrebbe esserci una crisi ma ovviamente spero di no per loro”. Eppure, nelle scorse ore sia Lavinia che Alessio hanno ripostato alcune foto pubblicate da una nota fotografa, scattate durante la festa di laurea dell’ex tronista. Un piccolo gesto che fa sperare i fan, sono davvero in crisi o si tratta solo di un pettegolezzo infondato? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.