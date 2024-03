Sostituire le vecchie tende da sole usufruendo di un bonus del 50% si può, chiedilo subito

È possibile da oggi sostituire le vecchie tende da sole godendo di un bonus del 50%. Ecco come richiederlo subito e quali sono i requisiti.

Ora che la bella stagione sta per arrivare e il sole tornerà a illuminare le nostre giornate, potrebbero essere necessari alcuni accorgimenti importanti anche per la propria casa.

A partire dai climatizzatori quando il caldo torrido si farà sentire e le temperature supereranno soglia 30 gradi. Ma anche solo con le tende da sole, utili se avete un balcone o un terrazzo e amate passare del tempo all’aria aperta per godervi un aperitivo in compagnia o bere un caffè affacciati sul mondo.

Le spese per poter sostenere la manutenzione di questi accessori per la casa sono però spesso piuttosto onerose. Sia per l’installazione di nuovi tendaggi da zero che per la sostituzione delle vecchie tende. Ma se vi dicessimo che in questo secondo caso c’è un bonus del 50% che potete richiedere subito? Ecco di che cosa si tratta e quali sono i requisiti per poter accedere all’incentivo, così avrete un sistema tutto nuovo, bello da vedere e pronto a proteggervi dai raggi UV.

Vecchie tende da sole: come sostituirle col bonus del 50%

Se stavate pensando di sostituire le vostre vecchie tende da sole ma siete stati frenati dai preventivi che vi sono arrivati, allora dovete sapere che c’è un’occasione in più per voi che dovreste cogliere al volo. Così da godere di un risparmio assicurato e di un sistema di tendaggio che sia perfettamente incline alle vostre esigenze.

Gli interventi su schermature solari e chiusure tecniche mobili oscuranti, infatti, rientrano a pieno tra le spese agevolative diverse che possono beneficiare dell’ecobonus. L’unico requisito utile è l’obbligo di inserire nella dichiarazione dei redditi l’apposito codice 5. In questo modo, c’è la possibilità di godere di una detrazione massima pari a 60.000 euro su una spesa massima di 120.000 euro.

Il tutto è previsto nel D. Lgs. 311/200629 dicembre 2006. Tenendo conto dei requisiti che sono esplicitati all’interno dell’indirizzo dedicato dell’ENEA. Si tratta di una possibilità in più che non potete non considerare. Avete la possibilità di godere di una detrazione fiscale del 50% col modello 730 che vi tornerà utile per poter pagare la metà gli interventi di sostituzione e il tessuto necessario per il tendaggio. Così che la vostra estate sarà sempre riparata dal sole: passare un pomeriggio in compagnia di amici e parenti all’aria aperta potrà finalmente diventare realtà!