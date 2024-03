Ad aprile arriva il Bonus 200 euro agli italiani: lo hai già chiesto?

Un nuovo bonus arriva per gli italiani e ti consentirà di ricevere circa 200 euro. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come richiederlo.

Lo Stato italiano è ancora una volta vicino ai cittadini. Dopo la pandemia, nel mondo si è assistito ad una crisi economica che ha portato conseguenze evidenti nella vita di tutti i giorni. L’inflazione ha fatto aumentare alle stelle i beni di prima necessità e anche fare la spesa è diventato complicato.

Una situazione che è stata aggravata dalla guerra tra Russia e Ucraina che ha fatto lievitare i prezzi del gas e anche quello dei cereali dato che l’Ucraina ne è uno dei maggiori produttori ed esportatori al mondo.

Se negli ultimi mesi la situazione economica sembra essere leggermente migliorata, la prospettiva di crescita di ogni singola nazione è ancora sotto la media. Per fronteggiare a questa crisi, lo Stato è intervenuto con aiuti e incentivi a sostegno delle famiglie numerose e in difficoltà. Un esempio è stato il trimestre anti-inflazione, la decisione di fissare alcuni beni di consumo con prezzo calmierato all’interno dei supermercati per consentire a tutti di scegliere prodotti a un costo contenuto e che non variassero nei vari esercizi commerciali.

Arriva un nuovo bonus di 200 euro, chi può richiederlo

Il governo, in questi mesi, ha quindi varato una serie di bonus che spaziano in ogni settore. Da quelli dedicati ai lavori di ristrutturazione edilizia (sia nelle proprie abitazioni che condominiali), agli aiuti per migliorare l’efficientamento energetico, al bonus dedicato alla mobilità dei cittadini (come quello per le bici), a quello psicologico.

L’ultimo è un bonus di 200 euro noto come bonus carburante. Anche andare a lavoro ha un costo ed è possibile farsi rimborsare quello della benzina. Il voucher infatti è deducibile dal reddito d’impresa dato dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti ed ha un valore massimo di 200 euro. Può essere quindi richiesto da tutti i lavoratori dipendenti privati, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di produzione e chi ha un rapporto di lavoro subordinato.

La particolarità di questo bonus è che possono beneficiarne anche i lavoratori che si trovano in smart working. Il bonus inoltre può essere richiesto a prescindere dalla propria ISEE e anche da persone che lavorano in studi privati. Come carburante è intesa benzina, gasolio, Gpl e metano. È anche inclusa l’erogazione di buoni per chi ha vetture elettriche. Il bonus carburante è esentasse e può essere riconosciuto dal datore di lavoro a suo piacimento.