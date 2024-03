Anna Tatangelo, il lieto annuncio: il nuovo arrivato in famiglia commuove tutti

Anna Tatangelo ha allargato la sua famiglia: ecco quindi l’annuncio del nuovo arrivato che commuove tutti.

La cantante si sta mostrando sempre più felice grazie al tantissimo amore che la sua famiglia le dona ogni giorno. Un momento d’oro per lei che ha ritrovato l’amore e deciso di allargare la famiglia: ecco chi è il nuovo arrivato in casa Tatangelo.

Anna Tatangelo ha deciso di fare felice il figlio Andrea allargando al famiglia. La cantante di Sora, dopo la storia durata 12 anni con Gigi D’Alessio, ha voltato pagina. Prima la relazione con il rapper Livio Cori, durata poco tempo, e poi il sorriso ritrovato insieme al modello Mattia Narducci. Il giovane e la bella Anna stanno insieme da un anno e sicuramente la loro vita è ricca di amore. Il lieto annuncio quindi rallegra tutti e commuove i fan.

Anna Tatangelo e il nuovo arrivato in casa: il lieto annuncio che commuove i fan

L’incantevole cantante e showgirl ha mostrato ai suoi fan una novità che in molti stavano attendendo. Un regalo prezioso per il figlio Andrea, 13 anni, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio. La bella Tatangelo ha regalato al ragazzino un barboncino toy che hanno chiamato Chiupita. Si tratta di un cane di razza che presumibilmente l’artista ha comprato in un allevamento autorizzato e che ha un costo di diverse migliaia di euro. Un cagnolino dolcissimo che ha riempito il cuore di Andrea e ha fatto il boom di like e commenti su Instagram.

Non sono mancati però i messaggi negativi di coloro che si ritengono amanti degli animali e hanno attaccato Anna. Secondo alcuni utenti infatti la cantante avrebbe dovuto prendere il cagnolino in un canile, dove ci sono tanti amici a quattro zampe che aspettano qualcuno che li adotti. I tantissimi fan della cantante hanno quindi dato tanto affetto, ma anche mostrato disappunto.

La cantante non ha commentato questi messaggi negativi. A rispondere è stata l’onorevole Michela Vittoria Brambilla che ha dichiarato a Nuovo Tv: “Decidere di allargare la propria famiglia con un quattro zampe è la migliore delle decisioni da prendere. Però il mio consiglio è sempre e comunque visitare uno dei tanti canili perché ci sono molti amici in attesa di una seconda possibilità”, e poi ha aggiunto: “Se invece si vuole prendere un cane di razza non c’è niente di male. L’importante è rivolgersi a un’allevamento Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana) come immagino abbia fatto Anna Tatangelo”.

Purtroppo ci sono una miriade di truffe legate all’importazione di cuccioli dall’Est europeo e ai tanti piccoli allevamenti casalinghi dove capita che i piccoli vengano tolti alle loro mamme troppo presto e che si ammalino facilmente rischiando spesso di morire dopo pochi giorni dal loro arrivo a casa nostra.