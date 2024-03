Bevande zuccherate, c’è un rischio che non conoscevi

Tutti sappiamo che le bevande zuccherate fanno male, ma c’è un rischio che non tutti conoscono: ecco di cosa si tratta.

E’ inutile dire che bere bevande zuccherate nuoce gravemente la salute e che non è sicuramente l’ideale per chi segue un regime alimentare sano. Esiste una stretta correlazione infatti tra lo sviluppo di molte malattie e il consumo di bevande con zucchero e dolcificanti: una di queste è poco conosciuta, ecco di quale si tratta.

Bevande zuccherate, fanno male alla salute: ecco perché non dovremmo berle mai

Oltre ai tantissimi danni che le bevande ricche di zucchero possono comportare alla salute, una recente ricerca ha fatto emergere un altro problema molto grave derivante dal consumo di questi prodotti. Secondo il recente studio infatti c’è una correlazione tra fibrillazione atriale e bevande zuccherate. Bere quotidianamente queste bibite, anche con dolcificanti artificiali e quindi quelle “zero” aumenta il rischio di fibrillazione atriale. Così come esistono i cibi che fanno bene al cuore, ci sono anche bibite che possono aumentare l’aritmia. La ricerca ha evidenziato non solo che chi già ne soffre deve assolutamente evitarle, ma anche che chi ne supera il consumo di due litri a settimana aumenta il rischio di svilupparla.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità invece non ci sono danni alla salute per chi consuma succhi di frutta senza zuccheri aggiunti. A queste conclusioni si è giunti tramite uno studio cinese, ad opera dello Shanghai Ninth People’s Hospital e della Scuola di Medicina dell’Università Shanghai JiaoTong. Questa ricerca ha osservato pazienti tra i 37 e i 43 anni per oltre 10 anni. Uno studio meramente osservativo che ha condotto a questi risultati ovvero che consumare bevande zuccherate aumenta il rischio cardiaco ovvero anche patologie gravi come infarti e ictus.

Quello che emerge con forza è che non solo le classiche bevande zuccherate aumentano questo effetto, ma anche quelle considerate “light” e che hanno dolcificanti al posto degli zuccheri. Addirittura secondo gli studi chi consuma due litri a settimana di bevande dolcificate aumenta del 20% la possibilità di avere una fibrillazione atriale. E invece del 10% l’aumento nei casi in cui il consumo è di bevande zuccherate. Da evitare sono anche gli alcolici, mentre il caffè senza zucchero può essere consumato. Ovviamente, per chi soffre di questa patologia, non basta evitare le bevande con zuccheri ma occorre un’alimentazione sana che prediliga proteine magre come quelle provenienti da carni bianche.