Questi 3 segni non se la caveranno bene nei prossimi giorni: accadrà l’impensabile

Guai in vista per questi segni zodiacali: i prossimi giorni saranno particolarmente pesanti e difficili per loro, tanto che potrebbe accadere di tutto.

Malgrado marzo sia un mese di rinascita con l’arrivo della primavera, alcuni segni avranno meno energia, specialmente nei prossimi giorni che peseranno non poco. Svogliati, demotivati e anche un po’ malinconici, ben 3 tre segni faranno davvero fatica ad alzarsi la mattina, andare lavoro e condurre la vita di sempre.

In altre parole sono davvero stanchi e le prossime settimane saranno piuttosto impegnative per loro che potessero, prenoterebbero un volo solo andata per le Maldive per stare a contatto con la natura e baciati dal sole. Ma quali sono i segni che vivranno un marzo sotto le loro aspettative? Non ci resta che scoprirlo insieme partendo proprio dal primo segno.

Giorni sottotono per questi segni zodiacali: arriveranno davvero al limite

ARIETE

L’Ariete si trova ormai da diverso tempo in una fase di stallo: non è chiaro perché però. Se da una parte, infatti, sta facendo tutto quello che è in suo potere per cambiare le cose, dall’altra è come se fosse prigioniero di se stesso e vittima di un’inerzia che non gli consente di andare avanti. E nei prossimi giorni, questa apatia verso la vita potrebbe avere la meglio su tutto il resto, meglio prestare la massima attenzione.

LEONE

Il Leone è esausto, c’è poco da fare. I nati sotto questo segno, infatti, alimentati dal sacro fuoco della passione non si accontentano mai e poi mai. Il problema però è che un simile atteggiamento se da una parte li spinge a non arrendersi mai per avere sempre il meglio dalla vita, dall’altra è altamente controproducente proprio perché non sanno cosa sia il sano riposo fino a che non sopraggiunge una stanchezza che nemmeno dieci tazze di caffè al giorno possono lenire.

CAPRICORNO

Il Capricorno è un segno determinato, ambizioso e fiero per natura. Tuttavia, ultimamente la sua luce è opaca, come se si stessero esaurendo le batterie. In questi casi però i nati sotto questo segno non riescono a vedere il bicchiere mezzo pieno, anzi si chiudono in loro stessi fino a che non avranno trovato una quadra convincente. Saranno giorni questi di riflessione e anche un po’ di isolamento: perché soltanto da solo e lontano da tutto il Capricorno riesce a mettere bene a fuoco le cose.