Beautiful, clamoroso ritorno in scena: la credevano tutti morta

A volte ritornano…E a Beautiful di ritorni “post mortem” ne abbiamo già visti parecchi. La famosa protagonista potrebbe essere viva.

Teniamoci pronti ad assistere ancora una volta a scene incredibili. A Beautiful sta per accadere l’impossibile e la famosa protagonista che tutti credevano morta, in realtà, potrebbe essere ancora viva.

Mai dire mai quando si tratta di Beautiful. La rinomata soap opera statunitense va avanti da ormai 37 anni continuando a tenere con il fiato sospeso i telespettatori che non sanno mai cosa aspettarsi. Tra un matrimonio e un divorzio tra il trio Ridge- Brooke- Taylor, accadono fatti incredibili che superano i confini della realtà.

Del resto Beautiful ci ha abituati che l’impossibile può diventare possibile se di mezzo ci sono menti diaboliche e pronte a tutto. La dolce Taylor è tornata dall’aldilà almeno un paio di volte per strappare Ridge dalle grinfie della bionda Brooke. Anche questa volta ci sarà un ritorno in scena di una protagonista che tutti credevano morta. Le sorprese non finiscono davvero mai.

Beautiful: ritorno in scena inaspettato

Niente è impossibile a Beautiful. La morte è solo un optional in quanto abbiamo visto più e più volte personaggi tornare in scena dopo che tutti li credevamo morti da tempo. Anche nei prossimi giorni accadrà qualcosa di molto simile. Teniamoci pronti ad un nuovo colpo di scena.

La perfida Sheila Carter potrebbe non essere morta. Il figlio Finn la rivedrà nel salotto di casa sua più volte. Il giovane medico penserà che si sia trattato di allucinazioni dovute allo stress post traumatico dovuto all’uccisione della madre. Sarà davvero così? Si tratterà di semplici allucinazioni o Sheila è ancora viva? La donna è sempre stata capace di ogni inganno del resto e anche questa volta potrebbe aver inscenato la sua morte solo per separare il figlio Finn dalla nuora Steffy Forrester.

Infatti – per chi non avesse visto le puntate precedenti della soap – ad uccidere Sheila Carter è stata proprio Steffy. Sheila si era introdotta di nascosto a casa di Finn e Steffy con l’intenzione di uccidere la nuora. Ma Steffy, resasi conto della presenza di sua suocera in casa, ha impugnato un coltello e lo ha conficcato nel cuore di Sheila quando quest’ultima ha provato ad aggredirla.

L’uccisione di Sheila ha portato scompiglio a Beautiful e ha rischiato di far andare all’aria il matrimonio tra Steffy e Finn il quale non riesce a perdonare la moglie di aver ucciso la madre nonostante sappia che si è trattato di legittima difesa. Steffy sarà sul punto di cedere a Liam, il suo ex marito, mentre Finn, per un momento, cederà alle attenzioni di Hope Logan. Quando tutto sembra sul punto di risolversi ecco che Sheila torna in scena. Per il momento solo sotto forma di allucinazioni ma mai dire mai a Beautiful.