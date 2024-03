Uomini e Donne, ricordate Cristian e Valentina? Due mesi dopo la scelta spiazzano tutti così

Dopo aver lasciato il programma, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono mostrati in questo modo, lasciando tutti a bocca aperta.

Il programma televisivo “Uomini e Donne” viene trasmesso su Canale 5 dal 1996 ed è ideato e condotto da Maria De Filippi. Il format prevede che donne e uomini alla ricerca del vero amore si frequentino durante il corso della trasmissione. Nello specifico, diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione del programma per poter incontrare e provare a conquistare il tronista o la tronista della stagione.

All’inizio di questa nuova stagione del programma, sono stati presentati al pubblico i due nuovi tronisti: Cristian Forti e Brando Ephrikian. Quest’ultimo ha appena fatto la sua scelta (Raffaella). Mentre, il primo è già uscito dal programma. Nel corso della puntata del 23 gennaio scorso, infatti, Cristian ha fatto la sua scelta. Il tronista ha voluto concludere la propria esperienza all’interno del programma, uscendo con la corteggiatrice Valentina Pesaresi.

Il fatidico momento della scelta è avvenuto in occasione di un appuntamento in esterna. Cristian era stato corteggiato da due donne: Valentina e Virginia Degni, che aveva deciso di abbandonare il programma. Tuttavia, Cristian era convinto da tempo di voler iniziare una vera e seria relazione d’amore con Valentina. La corteggiatrice è rimasta molto contenta, accettando di uscire con il tronista.

Cristian e Valentina: la prima vacanza insieme

Finalmente, Cristian e Valentina stanno finalmente vivendo la loro relazione lontano dalle telecamere del programma. Hanno la possibilità di costruire un vero rapporto d’amore basato sulla quotidianità e sulle piccole cose. Nonostante non siano più all’interno dello studio, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice condividono la loro storia d’amore con tutti i loro sostenitori che li hanno seguiti durante il corso del programma, attraverso i social network.

Recentemente, molti sono rimasti senza parole dopo la pubblicazione di una foto che ritraeva insieme Cristian e Valentina in una situazione molto particolare. Ma che cosa è successo? Dopo essere usciti dal programma, i due innamorati hanno voluto trascorrere del tempo assieme in modo tranquillo nella città di Roma, dove entrambi vivono. Tuttavia, non molto tempo dopo, Cristian e Valentina hanno fatto sapere ai loro follower che avrebbero trascorso la prima vacanza assieme da fidanzati.

La meta prescelta è stata quella di un luogo caldo ed esotico, ma senza viaggiare troppo. L’ex tronista e l’ex corteggatrice, infatti, sono volati in Egitto per godere la loro prima meritata vacanza di coppia. I due hanno deciso di soggiornare presso un villaggio della nota località turistica Sharm el-Sheikh. Speriamo che per i due giovani innamorati questa sia la prima occasione di relax, lontano dalla Roma caotica, della loro lunga relazione d’amore.