Nuovo aggiornamento di Whatsapp risolve tutti i tuoi problemi: le novità aggiunte di nascosto

L’app di messaggistica più diffusa al mondo ha messo in campo una novità molto interessante per gli utenti, ma ci sono alcune cose da sapere.

Per chi utilizza WhatsApp per questioni personali e soprattutto lavorative, la gestione dell’elenco chat può diventare molto complicato. L’app di messaggistica ormai invade le conversazioni di tutti i giorni tra amici, familiari, conoscenti e contatti legati all’ambito più intimo e in quello lavorativo.

La necessità di un maggiore ordine ormai da tempo si fa sentire come un bisogno ricorrente, tant’è che gli sviluppatori dell’app hanno iniziato a sviluppare la possibilità di fissare in alto le chat già da 7 anni, introducendo la capacità di ancorare in cima all’elenco le chat più importanti.

Questa opzione, consentendo un accesso immediato alle conversazioni ritenute più importanti, ha fornito un aspetto più funzionale all’esperienza dell’utente. Nonostante questo, il limite di soli tre chat fissabili in alto è presto risultato insufficiente di fronte ai continui cambianti delle esigenze comunicative di chi la usa. Ammettendo questo limite, gli sviluppatori di WhatsApp hanno finalmente deciso di allargare questa possibilità, aumentando il numero di chat che possono essere fissate in cima all’elenco da tre a cinque.

Cambia il numero di chat da fissare in alto su WhatsApp, ma senza fretta

L’annuncio di questo aggiornamento è stato comunicato da WABetaInfo, una piattaforma divenuta negli anni un pilastro nella comunicazione delle anteprime sulle novità di WhatsApp. Secondo il sito, la versione beta 2.24.6.13 dell’applicazione accoglierà questa utile novità. Nonostante vi siano indizi sul fatto che il numero di chat fissabili possa crescere ancora in futuro, ad oggi non ci sono conferme dalla sede centrale in riferimento a un tale sviluppo.

Nonostante la bella notizia, la nuova funzionalità non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Anche coloro che hanno scaricato sul proprio telefono l’ultima versione prova di WhatsApp per Android potrebbero non avere accesso subito a questo aggiornamento, visto che la distribuzione è stata ristretta ad un gruppo di “tester”.

Questo passaggio graduale fa pensare che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che la possibilità di fissare fino a cinque chat sia disponibile sulla versione definitiva dell’app per tutti. Allo stesso tempo, per i canali WhatsApp si sta valutando un aggiornamento simile, facendo pensare che l’introduzione di queste funzionalità potrebbe arrivare nello stesso momento.