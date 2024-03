Roby Facchinetti, la figlia Valentina è la sua fotocopia: eccoli bellissimi, la foto inedita di famiglia

Sapete che Roby Facchinetti ha una figlia che si chiama Valentina ed è la sua fotocopia? La foto pubblicata sui social vi stupirà.

I due hanno un rapporto speciale e si somigliano davvero tanto, spesso compaiono insieme su Instagram. Il pubblico ricambia con una valanga di like.

Roby lo conosciamo tutti, cantautore nato a Bergamo il 1° maggio del 1944. La notorietà è arrivata per essere tastiera e voce del gruppo dei Pooh. In attività dal 1958 ha esordito con il complesso de I Monelli. La svolta arriva quando nel 1966 si lega a quello che è un gruppo beat all’epoca e che ha cambiato nome da Jaguars diventando i Pooh.

Da quel momento il nome di Facchinetti si lega indissolubilmente al gruppo con cui vive anni di straordinario successo e riconoscibilità non solo in Italia ma anche all’estero. Dopo il primo scioglimento del gruppo Roby ha formato un duo molto proficuo con un altro ex membro della band, Riccardo Fogli. Sicuramente la sua figura ha segnato la storia della musica italiana in maniera indelebile, permettendogli di togliersi tantissime soddisfazioni. Andiamo però a scoprire qualcosa di più anche su sua figlia Valentina.

Roby Facchinetti e sua figlia sono identici

Valentina è la secondogenita di Roby Facchinetti, nata nel 1977 cinque anni dopo Alessandra. Entrambe le donne sono figlie di Mirella Costa, la prima moglie dell’artista. Due anni dopo la sua nascita il papà si è separato dalla mamma e un anno dopo l’artista ha messo alla luce Francesco Facchinetti dalla storia con Rosaria Longoni.

Facchinetti ha avuto anche altri due figli, Roberto e Giulia, nati dalla storia con la seconda moglie Giovanna Lorenzi. Il cantante è molto attaccato a tutti e cinque i ragazzi comparendo molto spesso sui social insieme a loro in atteggiamenti di dolcezza e affetto.

Di recente Roby sul suo profilo ha voluto festeggiare il compleanno di Valentina, postando una loro foto insieme e sottolineando: “Cara Valentina, oggi sei festeggiata da tutti noi, perché è il tuo compleanno. Che sia per te il più felice dei giorni. Ti voglio bene. Tanti auguri. Tuo Papi”.

A guardarli vicino si vede proprio che sono padre e figlia, si somigliano davvero tantissimo. Gli occhi chiari e il taglio della bocca sono inconfondibili. Valentina è una splendida donna che porta avanti con fierezza la famiglia e grande attaccamento al padre che con lei ha vissuto dei momenti veramente magici.