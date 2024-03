Gabrio Ramazzotti, la sorella Aurora pubblica per la prima volta una sua foto: ecco il figlio di Eros

Aurora Ramazzotti mostra per la prima volta una foto del fratello Gabrio: ecco com’è davvero il figlio di Eros e Marica Pellegrinelli.

Il piccolo Gabrio Ramazzotti è diventato ormai un ometto e, anche se non viene mostrato spesso sui social, la sorella Aurora ha deciso di regalare ai fan proprio una sua foto, in occasione del suo compleanno: eccolo uguale al papà.

Gabrio Tuttlio Ramazzotti è il figlio di Eros Ramazzotti e dell’ex Marica Pellegrinelli. I due si sono lasciati nel 2019, dopo circa 10 anni di matrimonio. Il bambino ha compiuto 9 anni e, anche se i genitori non amano esporlo sui social, ci ha pensato la sorella Aurora Ramazzotti a mostrarlo in uno scatto.

Aurora Ramazzotti mostra la foto del fratello Gabrio: eccolo uguale al papà

Aurora ha mostrato sul suo Instagram uno scatto di Gabrio intento a spingere il passeggino con il piccolo Cesare. In modo ironico infatti la ragazza ha scritto prima gli auguri al fratello e poi l‘ha nominato “Tato”. Ovviamente ha rispettato la volontà dei suoi genitori che fin da subito hanno deciso di non mostrare i figli sui social.

La Ramazzotti ha infatti mostrato il ragazzino da dietro, ma questo è bastato per mostrare la netta somiglianza a papà Eros. Anche se non si può vedere il bambino in viso, si notano gli stessi atteggiamenti del padre mentre porta a passeggio il nipotino.

Gabrio è nato il 15 marzo e proprio qualche anno fa il cantautore mostrava una sua foto, con volto coperto, per poter augurare al figlio il meglio dalla vita. Il piccolo in quella foto aveva lo zaino della scuola e la maschera sul visto. “Non sono tempi belli purtroppo ma noi genitori abbiamo sempre la speranza che tutto migliori perché l’amore che nutriamo per voi è infinito”. “Ti amo e ti auguro il meglio in tutto” si legge sulla didascalia scritta per augurare al bambino un compleanno speciale.

Gabrio è nato dal matrimonio tra Eros e la modella Marica Pellegrinelli, tre anni dopo l’arrivo della primogenita Raffaela Maria. Mamma e papà, anche se non sono più sposati, si organizzano in modo da passare molto tempo con i bambini infatti Eros è fiero del suo Gabrio. Il piccolo ha dimostrato recentemente di avere lo stesso talento del papà. L’ex moglie ha infatti pubblicato un video in cui mostra il bambino intento in un vocalizzo che mette in luce la sua splendida voce!