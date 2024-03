Un Posto al Sole, l’attrice di Viola stravolge il look: “Ti sta da Dio”, il nuovo volto della protagonista

Viola di Un posto al sole cambia look e fa impazzire i suoi tantissimi fan, apparirà così nei prossimi episodi dell’amatissima soap opera.

Tra le tantissime novità pronte a stupire i fan di Un posto al sole nelle prossime puntate vedremo anche il nuovo look di Viola, è stata lei stessa a mostrarlo in anteprima ai suoi affezionati follower lasciandoli senza parole. Il nuovo volto della protagonista ha conquistato praticamente tutti, come al solito infatti ha fatto il boom di complimenti e like.

Da tantissimi anni fa parte del cast della storica fiction in onda su Rai 3 da lunedì a venerdì alle 20.50 circa e spesso si è resa protagonista di molte puntate, soprattutto negli ultimi mesi. Si è infatti parlato a lungo della sua crisi matrimoniale, Viola per molto tempo è stata assalita da dubbi e incertezze, aveva deciso di concedere un’altra possibilità al marito ma col tempo Eugenio ha capito che lei non era più innamorata.

Viola, personaggio interpretato da Ilenia Lazzarin, a Un posto al sole ha iniziato una relazione con Damiano e quando il figlio lo ha scoperto non ha reagito affatto bene. Antonio per giorni ha trattato malissimo la madre ma pian piano i due si sono ritrovati. Anche Eugenio sta provando a voltare pagina, si è infatti lasciato travolgere dalla passione con la collega Lucia.

‘Viola’ sul set di Un posto al sole con un nuovo look, Ilenia Lazzarin lascia i fan a bocca aperta

Nei prossimi episodi dell’amatissima soap opera la meravigliosa attrice apparirà diversa dal solito, sfoggerà infatti un nuovo taglio di capelli. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un set di foto che la ritraggono nei camerini della Rai per le riprese di Upas, il nuovo look ha conquistato tutti.

In camerino si scatta alcuni selfie e cattura non poco l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano, questi hanno subito notato il cambiamento. Ilenia Lazzarin si è fatta la frangia e il suo nuovo aspetto è stato apprezzato moltissimo dai suoi seguaci, l’hanno riempita di complimenti e like. Tra i vari commenti si legge: “Ti sta da dio la frangia“, “Quanto sei bella Ile, sei bellissima”, “Ile stai benissimo con la frangia” e molti altri ancora.

Oltre al cambio look cosa succederà a Viola nelle prossime puntate di Un posto al sole? Sui social ha incuriosito non poco i fan mostrandosi sul set con la pancia finta, ha infatti lasciato intendere che sarà in dolce attesa. Lei e Damiano aspetteranno davvero un figlio? Non ci resta che attendere per scoprirlo.