La sua forma insolita ha fatto storia, oggi questo vecchio Nokia può valere tanti soldi

Tra audacia e innovazione, Nokia ha lanciato un modello nel 2004 dalla forma insolita, che ad oggi vale tantissimi soldi.

Nel mondo tecnologico, l’innovazione è un tratto distintivo, un costante fluire di idee e proposte che, sebbene non sempre trovino il totale supporto del pubblico, possono cambiare radicalmente le abitudini dei consumatori. Solo pochi tra audacia e genialità hanno saputo affrontare con successo questo compito, sfidando idee statiche e lasciando un’impronta indelebile nel panorama tecnologico.

Un esempio lampante di questa audacia è rappresentato dall’iPhone di Apple, un’invenzione recente che ha rivoluzionato il mondo della telefonia mobile e oltre. Tuttavia, prima dell’avvento dell’iPhone, Nokia ha avuto un ruolo di rilievo tra i brand influenti, proponendo modelli audaci e in un certo senso insoliti, lasciando ad oggi un ricordo indelebile agli ex veterani della tecnologia che si sono affacciati in questo mondo anche grazie all’azienda Nokia.

Nokia 2004: il modello ricercato dai collezionisti

A vent’anni esatti dalla sua nascita, un curioso modello di Nokia sta invadendo le vetrine di Ebay, dove diversi collezionisti possono acquistare questo piccolo quanto prezioso telefonino. Tornando alla storia dei primi apparecchi, il telefono Nokia ‘a goccia’ è stato un esempio di originalità nel panorama tecnologico dei primi anni 2000. In un’epoca in cui gli smartphone non avevano ancora preso il sopravvento, Nokia ha osato con un design particolare, rompendo così gli schemi convenzionali e anticipando addirittura le tendenze future.

Il Nokia 7600, infatti, è stato uno dei primi dispositivi della casa finlandese a sperimentare la connessione 3G, un’innovazione considerevole per l’epoca. Tuttavia, nonostante le sue caratteristiche all’avanguardia, il design coraggioso del telefono si è scontrato con alcune limitazioni tecniche, come l’assenza di un sistema operativo Symbian, che ha contribuito al successo di altri dispositivi Nokia.

Nonostante il modello sia stato subito sotterrato dalla concorrenza, il Nokia 7600 ha lasciato un segno nel mondo della tecnologia, diventando un oggetto di culto per molti appassionati e collezionisti. Oggi, coloro che conservano un raro esemplare del Nokia 7600, oltre a poter fare un salto nel passato, possiedono un vero e proprio tesoretto che aumenterà il suo valore nel tempo. In condizioni ottimali, ad oggi un Nokia 7600 può valere tra i 60 ed i 100 euro, ma esemplari particolarmente ben conservati possono raggiungere anche i 300 euro.

Sebbene non sia una cifra da capogiro, avere in casa uno di questi telefoni potrebbe essere un affare da non sottovalutare. Come detto in precedenza, sono molte le piattaforme di vendita dell’usato; una tra tutte Ebay, che ogni giorno vede la presenza di milioni di utenti, tra cui numerosi collezionisti tech.