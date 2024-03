Figlio in arrivo, 8500 euro per te, se sai come fare

Se è in arrivo un figlio ci sono 8500€ per te. Ecco di cosa si tratta e come ottenere questo importo di denaro.

Per incentivare alla natalità e sostenere i genitori c’è un bonus gravidanza 2024 che permette di ottenere fino a 8.500 euro per la nascita di un figlio.

In realtà si tratta di un insieme di contributi e agevolazioni che sommati possono raggiungere questo importo. Il 2024 infatti è ricco di aiuti erogati in favore dei genitori, in particolare delle mamme. Lo scopo è quello di sostenere le donne in gravidanza sia prima che dopo il parto, con l’obiettivo di incentivare le nascite.

Tutti gli incentivi, sommati tra loro, danno vita ad un vero e proprio bonus gravidanza di 8.500 euro che include: l’assegno unico, l’assegno di maternità, il bonus nido e il contributo per il latte artificiale.

Figlio in arrivo: non lasciarti sfuggire questi importanti aiuti economici

L’arrivo di un figlio è un evento importante nell’esistenza di qualsiasi essere umano. Si tratta di un cambiamento significativo che spinge la madre e la coppia genitoriale ha ridisegnare le proprie priorità e a dover trovare un nuovo equilibrio.

Per questo motivo il governo ha deciso di intervenire mettendo a disposizione risorse economiche finalizzate ad aiutare le giovani coppie ad allargare la famiglia.

Nell’ambito di quest’iniziativa è previsto un pacchetto di aiuti che hanno lo scopo di sostenere la genitorialità. Nel 2024, molti di questi aiuti sono stati confermati e incrementati permettendo, a chi ha un figlio in arrivo, di poter ricevere anche 8.500 euro complessivi.

Stiamo parlando dell’Assegno unico universale che viene riconosciuto per il figlio minorenne già a partire dal settimo mese di gravidanza. In base alla data del parto, le donne incinte possono ricevere due mensilità extra riconosciuta come premio nascita, che sarà calcolato in base agli indicatori ISEE in corso di validità.

Nel 2024 l’assegno unico per il figlio o per la figlia appena nata può raggiungere un importo di circa 450 euro al mese. Il che significa che nel corso del primo anno di vita del bambino i genitori possono ricevere una cifra che si spinge fino a 1.350 euro.

A quest’importo occorre poi aggiungere il bonus gravidanza per disoccupate, che può essere richiesto al Comune di residenza per coloro che hanno ISEE inferiore a 20.221,13 euro. Senza dimenticare le agevolazioni fiscali per le donne in gravidanza che hanno la possibilità di accedere a un rimborso sulle spese mediche, da inserire nella dichiarazione dei redditi.