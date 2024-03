Altro che amore con Anita Olivieri! L’ex fidanzata smaschera Alessio Falsone: parole di fuoco

La storia tra Anita Olivieri e Alessio Falsone ha qualcosa che non va, e la verità sta dirompendo sempre più velocemente.

I telespettatori del Grande Fratello stanno seguendo con apprensione l’evolversi della “love-story” tra Anita e Alessio e non mancano le polemiche.

Persino Alfonso Signorini e la Luzzi hanno criticato aspramente il comportamento della “coppia” soprattutto nei riguardi dell’ex di Anita, Edoardo, che è stato “asfaltato pubblicamente”.

Ora spunta un’altra verità, che va ad aggiungersi ai tanti tasselli che stanno realizzando un quadro della situazione molto chiaro.

Alessio Falsone, cosa ha detto la sua ex fidanzata: parole “di fuoco”

Il bacio “hot” e la serata romantica tra Anita e Alessio, ma soprattutto il feeling tra i due, hanno cominciato a scricchiolare già dopo poche ore. Sembra che Anita avesse un interesse sincero mentre Falsone non riesce a nascondere la verità.

Le confidenze di Alessio avevano già innescato qualche dubbio ma poi sono stati i vari fuorionda o le esclamazioni di lui a far capire che probabilmente (molto, probabilmente) Anita è stata usata come pedina, come strategia per rimanere più a lungo nella casa.

Molti ricorderanno l’affermazione di Alessio durante un momento nella Casa, quando Anita lo aveva invitato a uscire in giardino: Comincia a rompermi il ca**o pure questa”. Oppure quando lei si è allontanata un attimo e lui ha sospirato “ahh, me coj…i!”

Insomma, ormai è sempre più chiaro che la “storia” tra Anita e Alessio è stata ordita (chissà se da entrambi o solo da Falsone) per hype e per rimanere più a lungo nella Casa. Nonostante i piani, però, evidentemente Falsone non riesce a fingere, tanto che è stato molto chiaro con Anita: “So che può essere una bolla per entrambi però io so chi sono e vedo anche che persona sei tu. Io non parlo del fatto che potremmo non andare d’accordo, il problema è la percezione che io ho delle cose. Fuori può finire per mille motivi.”

Nel mentre, entrambi gli ex dei due concorrenti del GF non potevano rimanere in silenzio di fronte agli eventi. Ebbene, se Edoardo ha deciso di non esprimere completamente ciò che prova, il discorso è diverso per la ex di Alessio, Carolina Stramare.

L’ex Miss Italia aveva già spiegato in alcune dichiarazioni come stavano le cose tra lei e l’ex fidanzato, e che si erano lasciati in modo “sereno”, però evidentemente non è così. In un post pubblicato da Deianira Marzano, la nota influencer, si vede la domanda di una follower, che chiede (a Deianira): “Ciao cara, secondo te ad Alessio piace Anita o Perla? Tu che lo conosci bene”. Subito dopo si vede la risposta dell’ex fidanzata di Falsone: “Ciao, nessuna delle due”.