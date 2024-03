Quando va in onda la scelta di Brando a Uomini e Donne? Finalmente arriva la data

Per chi ha seguito con passione il trono di Brando in Uomini e Donne, finalmente arriva la data della messa in onda della sua scelta.

Dopo un lungo percorso durato 6 mesi, il tronista di Uomini e Donne Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta fra Beatriz D’orsi e Raffaella Scuotto. Il trono, che ha appassionato tantissime persone in tutta Italia, è stato caratterizzato da non pochi colpi di scena, ma finalmente il lieto fine è arrivato per il giovane di Treviso e per la ragazza che ha scelto di avere al suo fianco anche fuori dalla trasmissione.

La registrazione della scelta è avvenuta il 12 marzo e in tantissimi aspettano ora la messa in onda per sapere con precisione ciò che è accaduto, le parole che il ragazzo ha detto alla sua scelta (e alla ragazza che non ha scelto) e la risposta della corteggiatrice che ha deciso di portare fuori dal programma.

Quando andrà in onda la scelta di Brando di Uomini e Donne

Colpi di scena, litigi, urla, baci appassionati e confessioni d’amore: il trono di Brando Ephrikian a Uomini e Donne è stato questo e molto di più. Un percorso che ha appassionato ed emozionato non poche persone che facevano il tifo sia per Raffaella Scuotto che per Beatriz D’orsi.

Alla fine, stando alle anticipazioni diffuse sul web e sui social, Brando ha scelto la bella napoletana Raffaella Scuotto che gli ha risposto di sì. Beatriz, sapendo di non essere la scelta, ha inizialmente pianto ma poi ha speso delle belle parole per Brando e l’esperienza vissuta durante la trasmissione. I due neo fidanzati, invece, hanno concluso la scelta con un ballo e baci appassionati e hanno ricevuto anche la “benedizione” del papà di Brando, Gianluca, che su Instagram ha condiviso una storia taggandoli e scrivendo “Vi auguro tutta la felicità del mondo”.

Insomma, tutto si è concluso per il meglio per il tronista che da sempre sembrava piuttosto combattuto su quale delle due corteggiatrici scegliere. Quello che ora tutti attendono è quando andrà in onda la scelta di Brando su Canale 5. Ebbene, stando alle varie registrazioni e a come vengono trasmesse, andrà in onda probabilmente tra il 25 e il 30 marzo. Tutti sintonizzati su Canale 5, con i fazzoletti in mano, perché si prefigura un momento molto emozionante.