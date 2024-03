Se hai un ISEE fino a 50mila euro hai diritto a questo bonus: controlla i requisiti e presenta domanda

C’è la possibilità di accedere ad un bonus. Controlla subito se hai tutti i requisiti necessari per sfruttare quest’importante occasione.

Il bonus a cui stiamo facendo riferimento è stato attivato dalla Legge di bilancio 2023 e segue le regole operative imposte dall’INPS.

Sarà possibile presentare la richiesta per accedere a questo beneficio che prevede un ISEE non superiore a 50.000 euro, a partire dal 18 marzo 2024. Ma esattamente di cosa si tratta? A cosa serve questo aiuto economico e in che modo può essere utilizzato?

ISEE inferiore a 50.000 euro: hai diritto a questo bonus

I bonus messi a disposizione dal governo o dalle amministrazioni locali prevedono sempre il rispetto di un determinato requisito reddituale e patrimoniale, che può essere facilmente calcolato grazie al modello Isee.

Spesso per accedere a questi aiuti o a questi incentivi è necessario avere un ISEE basso. Dopotutto si tratta di contributi economici o agevolazioni fiscali che hanno lo scopo di sostenere le persone che non navigano nell’oro. Ma oggi vogliamo parlare di un bonus per il quale è richiesto un indicatore ISEE pari o inferiore a 50.000€. Si tratta di un parametro molto alto, che cattura sicuramente l’attenzione.

Stiamo parlando del bonus psicologo, per il quale è possibile presentare richiesta a partire dal 18 marzo 2024, accedendo alla piattaforma dell’Istituto previdenziale. Per poterne usufruire è necessario avere un ISEE che non sia superiore a 50.000 euro.

Le risorse messe a disposizione dei cittadini saranno erogate in base all’ordine di arrivo delle domande, fino ad esaurimento delle stesse. Per questo motivo, è importante affrettarsi ad inviare immediatamente la richiesta, appena sarà possibile.

La finestra per accedere al bonus è stata aperta con ritardo, per questo motivo si potrebbe verificare una discrepanza tra l’anno di riferimento ISEE e quello del bonus. In pratica si possono creare dei disallineamenti nelle condizioni economiche dei richiedenti.

Ricordiamo che per poter accedere al bonus psicologo è necessario presentare un ISEE in corso di validità, per il quale si tiene conto della DSU a partire dal 1 gennaio 2024.

Concludiamo ricordando che il bonus psicologo è un’importante agevolazione rivolta a tutti i cittadini che hanno riscontrato difficoltà in seguito alla reclusione forzata legata alla pandemia. Per presentare domanda bisogna accedere al portale INPS con le proprie credenziali digitali e andare nella sezione “Contributo sessioni psicoterapia”. I beneficiari potranno accedere ai seguenti importi: