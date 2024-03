Tommaso Zorzi senza vergogna confessa le sue condizioni fisiche: “In questo periodo…”

Tommaso Zorzi si confessa come non ha mai fatto sui social, rivelando le sue condizioni fisiche. Ecco cos’ha detto.

Tommaso Zorzi fa il suo debutto nel mondo della tv nel 2016, ossia nel momento in cui partecipa a Riccanza su Mtv. In due anni riesce a farsi notare per il suo carisma e per il suo stile di vita eccentrico, partecipando ad altri programmi come Dance Dance Dance e Pechino Express. Nel 2020 porta a casa la vittoria del Grande Fratello VIP mentre, l’anno seguente, lo troviamo in qualità di opinionista a L’Isola dei famosi.

Stiamo parlando di un ragazzo nato il 2 aprile del 1995 a Milano che, dopo le scuole superiori, decide di partire per Londra in cui studia business management e si laurea in economia. Vista la sua passione per il mondo della tecnologia e dei social, nel 2016 lancia un’app social dedicata alla moda, FashTime e in seguito propone una linea di borsette da uomo e accessori, Aristo Pop.

Nello stesso anno fa il suo debutto anche nel mondo della TV in reality targati MTV. Un ragazzo che su Instagram conta 2 milioni di follower. Ed è proprio qui che ha fatto una confessione che nessuno mai si sarebbe aspettato.

La confessione di Tommaso Zorzi su Instagram

La fama di Tommaso Zorzi cresce nel momento in cui partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello. Infatti, dopo sei mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, riesce a portare a casa la vittoria e a ottenere un montepremi di 100.000 devoluto in beneficenza.

L’anno seguente lo vediamo in qualità di opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei famosi e ottiene anche la conduzione de Il punto Z, un web show incentrato sui reality. A partire da marzo del 2021 lo abbiamo visto come ospite fisso al Maurizio Costanzo show mentre, nel mese di maggio dello stesso anno, fa il suo debutto in radio con la striscia quotidiana Facciamo finta che…

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Tommaso Zorzi ha fatto coming out a 18 anni e confessa questo suo segreto ai genitori attraverso un’email. Da quel momento in poi vive apertamente ogni relazione d’amore.

Nel 2017 ha una relazione con Iconize, celebre influencer che conosce grazie ad Aurora Ramazzotti. Nel 2021 si innamora di un ballerino di Amici di Maria de Filippi, Tommaso Stanzani, una relazione che però dopo un anno termina. Nell’ultimo periodo Zorzi è stato paparazzato insieme ad un ragazzo di nome Edoardo in discoteca anche se non si sa molto di questa probabile relazione.

Tommaso Zorzi sui social conta un gran numero di follower anche perché qui condivide momenti legati alla sua quotidianità. Una delle ultime storie ha destato particolare attenzione, ossia una foto in cui non riusciva a tenere gli occhi aperti.

Uno scatto accompagnato anche da una didascalia “Ma anche voi in questo periodo avete sempre sonno? Io dormirei ovunque”. Molto probabilmente la primavera sta facendo l’effetto opposto in Tommaso Zorzi. In questo periodo dell’anno in cui la natura si sta risvegliando, il conduttore sembra invece aver voglia di continuare a dormire.