“Cibo contaminato”, sei sicuro di sapere come si lavano le fragole prima di mangiarle? Ecco le regole d’oro

Lavare il cibo prima di mangiarlo è sempre strettamente necessario, ma come si lavano davvero le fragole? Tutti i falsi miti.

La raccomandazione di sciacquare la frutta e la verdura sotto l’acqua corrente appena prima di consumarla è importantissima. Questo gesto serve infatti a eliminare i pesticidi e le altre sostanze chimiche presenti sulla buccia o sulle foglie di frutta e verdura.

Nella maggior parte dei casi l’acqua corrente è sufficiente a eliminare tali sostanze potenzialmente nocive senza la necessità di ricorrere ad esempio a sostanze detergenti o disinfettanti come l’Amuchina.

In alcuni casi però utilizzare l’acqua corrente non è la scelta migliore, come per le fragole. Qual è la strategia giusta da adottare con questo delicatissimo frutto?

Il modo giusto per sciacquare le fragole prima di mangiarle

Le fragole non presentano alcuna buccia. Questo significa che il frutto è esposto direttamente alle intemperie e agli attacchi dei piccoli animali che se ne cibano. Per questo motivo è necessario sciacquare molto bene le fragole a causa del fatto che pesticidi e altre sostanze non vengono bloccati dalla buccia, ma si depositano direttamente sul frutto che stiamo per mangiare.

Il problema più grave però è che l’acqua corrente, che risulterebbe efficace anche nello sciacquare le fragole, potrebbe danneggiare questi frutti così delicati. Per ovviare al problema gli esperti consigliano di riempire una scodella d’acqua e immergervi le fragole, quindi strofinarle delicatamente una alla volta allo scopo di eliminare tutti i residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose.

In questa fase non è strettamente necessario eliminare foglie e picciolo, che potranno essere eliminati in un secondo momento, soprattutto se le fragole dovranno servire anche da guarnizione. Dopo una prima pulizia si dovrà cambiare l’acqua e ripetere l’operazione.

Per essere assolutamente certi di ottenere una pulizia profonda si consiglia di sciacquare le fragole in una soluzione di acqua e di aceto, ingrediente dal potere pulente ampiamente riconosciuto. In questo specifico caso però sarà necessario sciacquare le fragole ancora una volta per evitare che il sapore dell’aceto permanga sul frutto. Per non rischiare di alterare il loro sapore si consiglia di utilizzare aceto di mele, dal sapore più delicato.

Infine, una volta sciacquate le fragole non andranno messe in frigorifero né tantomeno in freezer perché l’acqua presente sulla superficie tenderà a farle marcire velocemente oppure le romperà dall’interno se dovessimo tentare di congelarle. Oltre a questo le fragole vanno sempre sciacquate intere e mai quando sono già tagliate perché, in quel caso, i succhi che conferiscono loro sapore e profumo finiranno inevitabilmente per disperdersi nell’acqua.