Anticipazioni Endless Love: Emir fa una scoperta scioccante sulla moglie

Nuove anticipazioni sulla serie tv “Endless Love”: ecco cosa accadrà nelle puntate dal 18 al 23 marzo. Tutte le anticipazioni

Una nuova serie tv sta appassionando da pochissimo gli italiani: si tratta di Endless Love, il serial televisivo drammatico turco composto da 74 puntate e suddiviso in due stagioni. In Italia la serie va in onda su Canale 5 dall’11 marzo 2024 e, in solo una settimana, ha avuto un riscontro clamoroso di pubblico.

La serie narra di Kemal, di umili origini, che un giorno incontra sull’autobus Nihan, una ragazza benestante. Tra i due nasce subito un tenero sentimento e, dopo essersi frequentati, si giureranno amore eterno. Ma la madre di Nihan, per salvare la famiglia dalla bancarotta, impone alla figlia un matrimonio combinato con il ricco Emir Kozcuoglu. Kemal e Nihan si incontreranno nuovamente solo dopo cinque, lunghi anni.

Endless Love: tutte le anticipazioni dal 18 al 23 marzo

Sono state rese note, in questi giorni, le anticipazioni per quanto riguarda i prossimi episodi di Endless Love. Nel quinto episodio della serie, trasmesso lunedì 18 marzo, abbiamo visto Nihan ricordare con nostalgia Kemal e confessare a Leyla di provare ancora qualcosa per lui. Kemal non riesce a dimenticare Nihan e Salih lo spinge a partire da Istanbul per evitare di soffrire. La Kozcuoglu Holding di Emir vince l’appalto per la centrale termoelettrica, battendo la società di Kemal.

Nell’episodio del 19 marzo, invece, vedremo Emir che scopre che dovrà collaborare con Kemal per gestire la centrale. Prova a corrompere Kemal per escluderlo dall’affare, ma Kemal restituisce l’assegno. Durante la festa di anniversario di matrimonio con Nihan, Emir scopre che lei e Kemal si conoscono.

Arriviamo così all’episodio di mercoledì 20 marzo in cui Vildan riconosce Kemal alla festa e chiede a Nihan di cacciarlo: Nihan spiega che non può perché Kemal è in affari con Emir. Emir invita Kemal a un barbecue nel fine settimana per parlare d’affari mentre Kemal decide di trasferirsi definitivamente a Istanbul. Nihan lascia l’albergo e incontra Kemal sulla sua barca.

Nell’episodio numero 8 di giovedì 21 marzo vedremo Nihan che si rifugia sulla barca di Kemal nella speranza di lenire le sue ferite. Nihan è sincera con Kemal sui suoi sentimenti, ma lui si mostra ostile. Ozan aggredisce Emir dopo averlo visto tradire Nihan con Banu mentre Kemal ottiene un vantaggio strategico nella società di Emir.

Arriviamo così all’episodio numero 9 che andrà in onda venerdì 22 marzo. Salih vuole confessare a Kemal il suo amore per Zeynep, ma lei lo dissuade. Intanto Tarik rivela alla famiglia che Kemal è tornato per Nihan, creando scompiglio e Huseyin perde fiducia in Kemal a causa del suo cambiamento e delle sue nuove frequentazioni.

Infine, nell’ultimo episodio della settimana, quello in onda sabato 23 marzo, vedremo Tarik e Kemal litigare perché Kemal avrebbe dovuto informare il padre prima del suo ritorno. Intanto Huseyin è preoccupato per il comportamento di Kemal e lui regala un quadro a Onder e Galip che raffigura il salvataggio in mare avvenuto anni prima. Nihan sospetta che il regalo sia una provocazione. Asu, socia di Kemal, attira l’attenzione di Emir. Sia Asu che Emir iniziano a sospettare che Kemal e Nihan si conoscano da tempo.