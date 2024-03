Beatriz D’Orsi torna sui social dopo la scelta di Brando a Uomini e Donne: che frecciatina!

Dopo la scelta di Brando a Uomini e Donne, ecco che Beatriz D’Orsi ricompare sui social con una frecciatina che non passa inosservata.

Durante questi giorni, coloro che seguono assiduamente Uomini e Donne si stanno focalizzando molto su Beatriz D’Orsi. Il motivo? Pare che nessuno si sarebbe mai aspettato che Brando avesse preferito Raffaella a lei. Insomma, sembra che i riflettori siano accesi proprio su loro tre.

Per molti Brando Ephrikian sarebbe dovuto uscire dal programma insieme a Beatriz. Ed è per questo motivo che la scelta fatta su Raffaella Scuotto ha lasciato tutti senza parole lasciando così la D’Orsi uscire dal programma come donna single. Ma ecco che spunta sui social una frecciatina. Che sia dedicata proprio a Brando?

La frecciatina sui social di Beatriz D’Orsi

Tutti coloro che hanno imparato ad amare e apprezzare Beatriz D’Orsi erano preoccupati per la scelta di Brando in quanto, nelle anticipazioni, la ragazza è stata descritta come molto sofferente a causa di un rifiuto del ragazzo e soprattutto dopo aver preferito la rivale a lei.

Ma nonostante il suo stato d’animo, Beatriz è tornata ancora una volta sui social, mostrandosi nel pieno delle sue forze. Diversi sono stati i post che lei ha condiviso tra cui anche alcune foto in cui si mostra a cena insieme agli amici e in seguito sulla neve. Insomma, le storie che ha pubblicato sembrano dimostrare che stia facendo tutt’altro che piangersi addosso.

I più attenti inoltre hanno notato anche alcuni particolari interessanti. Sembra infatti che stia già iniziando a guardarsi intorno al punto da aver messo il like ad un modello che di sicuro attira l’attenzione per la sua bellezza. Altra cosa che non è sfuggita è il fatto che un’amica di Brando abbia iniziato a seguirla.

La ragazza in questione è Alice, un nome che abbiamo già sentito in quanto in passato erano giunte delle segnalazioni sul fatto che avesse una relazione con Brando. Sui social aveva voluto chiarire che i due erano soltanto amici e che convivevano per lavoro. Una confessione che in seguito è stata cancellata. Infatti, per il momento non si sa se i due sono ancora coinquilini anche se ciò che fa attirare di più l’attenzione è il fatto che Alice abbia deciso di seguire Beatriz e non Raffaella.

Insomma, i social sono un continuo nascondersi di indizi. Ma ecco che in queste ultime ore Beatriz D’Orsi lancia una frecciatina molto probabilmente rivolta a Brando, un post in cui è presente un noto aforisma di Kant: “Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me”.