Antonella Clerici perde la pazienza, non l’avevamo mai vista così arrabbiata

Antonella Clerici è andata su tutte le furie e questa volta non si è trattenuta. Nessuno l’aveva mai vista così arrabbiata.

Siamo sempre stati abituati a vedere Antonella Clerici solare e sorridente. Questa volta, invece, la rinomata presentatrice RAI è andata su tutte le furie. Scopriamo cosa è successo.

Un antico proverbio recita “Non c’è cattivo più cattivo di un buono quando si arrabbia”. E forse è proprio così. Anche la bella Antonella Clerici a volte perde la pazienza e va su tutte le furie. Solo che noi telespettatori non ci siamo abituati. Infatti in tanti anni non abbiamo mai visto Antonella arrabbiata. La rinomata presentatrice RAI è sempre allegra, solare e sorridente. Non questa volta però.

Questa volta la donna si è sentita punta sul vivo e non le ha mandate a dire: ha reagito di petto e ha detto chiaramente tutto ciò che pensa e di come certe dinamiche non le stiano più bene. La presentatrice ha mostrato una parte di sé che nessuno di noi conosceva: la parte arrabbiata e che, quando è il caso, tira fuori le unghie. Ora vedremo cosa deciderà la RAI.

Antonella Clerici furiosa: ecco cosa è successo

Nessuno aveva mai visto Antonella Clerici così furiosa soprattutto contro un collega. La bella presentatrice è sempre molto sorridente e gentile con tutti ma questa volta ha tirato fuori le unghie e ha fatto dichiarazioni che hanno stupito tutti. Vediamo cosa è successo.

Ormai da anni, oltre a È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici conduce un’altra trasmissione di successo: The Voice Kids in onda in prima serata su RAI 1. Naturalmente Mediaset non resta a guardare e ha deciso di scendere in campo con un programma simile: Io canto Generation la cui conduzione è stata affidata ad un grande nome, Gerry Scotti. A breve, sempre Gerry Scotti, partirà con Io canto senior su Canale 5.

Antonella Clerici, a questo punto, non si è più trattenuta e – intervistata dal settimanale Nuovo – ha sbottato: “Spero sia uno scherzo perché sarebbe il colmo. Prima, ai tempi del mio Ti lascio una Canzone hanno fatto Io canto. Poi dopo che ho presentato The voice Kids hanno ripreso con Io canto Generation e ora Io canto Senior? Spero sia uno scherzo. Mi auguro almeno che i programmi vadano in onda in periodi differenti altrimenti non faremo certo un bel servizio al pubblico“.

La donna non si era mai vista così arrabbiata e furiosa con la concorrenza. Dal canto suo, il “rivale” Gerry Scotti ha ribattuto che da sempre si fanno gare di canto e che da sempre ci sono programmi che si fanno concorrenza. Ha sottolineato, poi, non senza una punta di “veleno” che i programmi da lui condotti sono al 100% italiani e non riprendono format stranieri come quelli condotti da Antonella Clerici. A questo punto non ci resta che attendere e vedere chi avrà più successo.