Edoardo Stoppa, chi è il nuovo possibile concorrente dell’Isola dei Famosi: carriera e moglie vip

I nomi dei prossimi concorrenti all’Isola dei Famosi sono tanti, ma sicuramente lui è uno e più conosciuti. Edoardo Stoppa tutti sappiamo chi sia perché la sua presenza in televisione non è passata inosservata. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera, la moglie famosa e la vita privata.

Chi è Edoardo Stoppa? La moglie, la carriera, e l’ingresso all’Isola dei Famosi

Il conduttore televisivo italiano, noto per il suo impegno a Striscia la notizia nei confronti degli animali, potrebbe essere uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. Nato a Milano il 20 novembre 1969, oggi ha 54 anni, portati benissimo. Basta sbirciare il suo profilo Instagram infatti per vedere che dedica molto tempo alla palestra e quindi ci tiene molto alla cura del suo corpo.

È infatti anche appassionato di sport quali il paracadutismo, lo snowboard e le arti marziali. Tutti lo consociamo per il programma Mediaset, Stoppa si è laureato in Psicologia presso l’Università di Padova. Ha iniziato a recitare negli anni ’90 e a lavorare in Italia in televisioni locali e poi su La7 dove ha condotto programmi come Match Music, Call Game e National Geographic,

La sua carriera chiaramente ha avuto una forte visibilità quando è approdato alle reti Mediaset. Ha iniziato come attore per Scherzi a a parte e poi il grande successo dal 2008 come inviato per Striscia la notizia. Si occupa dei casi che riguardano gli animali infatti viene definito “il fratello degli animali”. Le sue inchieste denunciano spesso situazioni drammatiche e di maltrattamento.

Parte di questi casi sono al centro del suo libro Per fortuna che ci sei, dove racconta anche come l’incontro con il mondo animale lo abbia cambiato. Dal 2020 ha concluso la sua esperienza come inviato di Striscia per passare a Ogni mattina. Nel 2006 è passato anche a far parte della squadra di Sky, dove conduce E!News accanto a Ellen Hidding.

Della sua vita privata invece tutti sanno che è legato alla showgirl brasiliana Juliana Moreira con la quale ha avuto due figli: Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011 e Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016. I due si sino poi sposati il 10 novembre 2017.