Eleonora Caressa star a Pechino Express 2024: spunta il dettaglio che la rende identica a mamma Benedetta Parodi

Un’avventura suggestiva per Eleonora Caressa a Pechino Express insieme a papà Fabio: un dettaglio con mamma Benedetta, ecco quale

Un momento di assoluto successo per Eleonora Caressa, protagonista in questi giorni a Pechino Express 2024. Unica come la mamma Benedetta Parodi, ecco quell’aspetto che la rende così simile a lei: scopriamolo insieme.

Giovanissima, appena ventenne, Eleonora Caressa è la figlia di Fabio e Benedetta Parodi, due personaggi molto noti della televisione italiana. Ora è diventata la protagonista insieme al padre per scoprire posti sconosciuti tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Si è appena diplomata al Liceo Scienze Umane dell’Istituto delle suore di Maria Consolatrice per poi iniziare il percorso di scienze umanistiche per la comunicazione presso l’Università Statale di Milano.

Proprio come sua madre ha sviluppato una passione per la cucina mettendosi alla prova con ricette e fornelli. Ora è diventata subito la star in Pechino Express con un aspetto che la rende molto simile a mamma Benedetta.

Eleonora Caressa, il dettaglio con mamma Benedetta: cosa la rende simile?

Subito gli appassionati da casa hanno iniziato a seguire animatamente le vicende di Pechino Express: nel mirino proprio la secondogenita della famiglia Caressa-Parodi. Un dettaglio che non è passato inosservato agli attenti telespettatori.

Già da qualche settimana sono andate in onda le sue peripezie con papà Fabio Caressa, noto giornalista sportivo che è stata la voce autorevole di Sky Sport ai Mondiali vinti dall’Italia nel 2006. Il suo successo è partito di là diventando molto amato tra i giovani e quelli meno giovani.

Sono arrivati così tanti commenti da parte degli appassionati di Pechino Express per la sua voce che è davvero molto simile a quella di mamma Benedetta. Un momento di assoluta risonanza mediatica grazie alla sua partecipazione: un rapporto unico con papà e mamma per conoscere da vicino il mondo della televisione italiana.

Un’avventura tutta da ricordare insieme a Fabio Caressa che si è messo alla prova in un ruolo davvero insolito: zaino sulle spalle e con un euro in tasca per arrivare fino in fondo. Sorridente e simpatica sono gli altri due aspetti che la rendono sempre più uguale a mamma Benedetta per la gioia di tutta la famiglia anche se riguardo la cucina, la mamma aveva rimproverato Eleonora di non essere ancora abbastanza preparata. E se lo dice lei…