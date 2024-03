“Io e te”, Francesco Totti beccato con lei (senza Noemi): la tenera foto spenti i riflettori

Francesco Totti è stato beccato con lei, senza Noemi in una tenera foto: spenti i riflettori ecco con chi si fa vedere.

L’ex calciatore della Roma lontano dai riflettori si mostra in un modo decisamente amorevole, e senza Noemi Bocchi, la donna che l’ha portato lontano dalla moglie. Ecco come appare Totti e con chi.

Una giornata speciale per Francesco Totti che generalmente nelle occasioni più importanti appare sempre accanto alla sua dolce metà: Noemi Bocchi. La donna infatti ha così stregato il calciatore da essere sempre presente in ogni situazione. Eventi, tornei, cene, compleanni e feste di famiglia. Ma questa volta l’ex calciatore si è mostrato con lei: ecco di chi si tratta.

Totti insieme alla donna, e non è Noemi Bocchi: ecco di chi si tratta

Per Francesco Totti è stato un giorno molto importante, da dover condividere con la donna della sua vita. Lontano dai riflettori in cui appare ormai con la sua compagna Noemi, l’ex Pupone si mostra nella versione più tenera per la festa del papà. A fargli la dedica speciale è la figlia Chanel Totti che con lui ha sempre avuto un legame particolare.

L’ha voluto così celebrare condividendo una dedica molto dolce. La ragazza è la seconda figlia nata dal matrimonio, ormai terminato, con Ilary Blasi. La secondogenita solitamente pubblica dediche anche alla mamma con la quale pare condividere, oltre che il legame tra madre e figlia, anche gli stessi interessi per la moda, lo spettacolo e gli accessori di lusso.

La ragazzina ha condiviso una tenera foto insieme al papà augurandogli una giornata speciale e scrivendo solo due parole : “Io e te”. Il rapporto con Totti infatti non è mai stato reso pubblico anche se Chanel ha seguito spesso il padre in molti suoi viaggi. Pare anche che abbia un buon rapporto con la compagna del papà e i figli di lei, per il bene della famiglia e per l’amore che nutre per il genitore.

Considerando per che la madre e il papà sono in guerra però non si possono sapere con esattezza come stiano le cose. In caso di divorzio infatti la verità è sempre nel mezzo e questa famiglia non ha ancora ben chiarito come siano andate le cose.

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato burrascoso fin dall’inizio quindi non si sa con esattezza cosa sia accaduto anche nel rapporto con il figli. Di certo, a vedere queste immagini, Chanel prova per il papà un amore immenso.