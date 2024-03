Enzo Miccio, duro allenamento per il fisico palestrato: beccato così in palestra

Enzo Miccio, celebre wedding planner, si dedica ad un’attività fisica molto complessa. Ecco cosa sta facendo.

Enzo Miccio, il celebre wedding planner, durante la sua routine quotidiana si dedica alla forma fisica. Sappiamo infatti che spesso è proprio lui a condividere su Instagram alcuni scatti in cui viene immortalato in palestra nel momento in cui è intento a fare gli esercizi.

Insomma, non si parla soltanto di un esperto di stile che riesce a consigliare, nel migliore dei modi, ogni star che si rivolge a lui ma anche di un grande appassionato di palestra. Ed è per questo motivo che molto spesso utilizza anche il simpatico #Enzogym. Ma ecco che spunta sui social una foto alquanto particolare, uno scatto in cui Enzo Miccio viene immortalato in una posizione inusuale.

Enzo Miccio e il suo allenamento da ginnasta

Per cercare di scolpire sempre di più il suo fisico, Enzo Miccio ha scelto di seguire un allenamento da ginnasta.

È stato lui stesso a condividere alcune immagini in cui viene immortalato in un allenamento con gli anelli dove è a testa in giù mostrando le gambe allineate alla perfezione proprio come fa anche Yuri Chechi, il celebre campione olimpico. Una foto in cui non manca anche una didascalia “Ogni volta la sfida è con me stesso“.

Enzo Miccio quindi si sta allenando con uno strumento nato per la ginnastica artistica maschile in cui sono necessari resistenza e forza. Dal momento in cui l’allenamento calistenico si è diffuso, tali strumenti sono stati aggiunti nelle palestre classiche per essere utilizzati anche dalle donne. La caratteristica fondamentale di tale attrezzo risulta essere la sua instabilità. Ed è per questo motivo che per utilizzarlo è necessario avere grande equilibrio e controllo.

Molti sono i vantaggi che si ottengono con gli esercizi con gli anelli, gli stessi che sta portando a casa lo stesso Enzo Miccio. Infatti, tali esercizi vanno a sfruttare il peso del corpo e quindi porta, come beneficio principale, il potenziamento muscolare attraverso la stimolazione della forza e del senso dell’equilibrio.

In particolar modo, in quest’ultimo caso si andrà a conferire un controllo maggiore oltre che una stabilità sempre più elevata nel momento in cui si va avanti con l’allenamento. Il fatto che gli anelli siano in una posizione precaria, fanno sì che vengano stimolati anche i muscoli stabilizzatori soprattutto quelli nella spalla e nel polso. Tali esercizi vanno a potenziare molto i muscoli soprattutto quelli che si trovano negli addominali e nella parte alta del corpo.