Serale Amici 2024: tutti pazzi per il fratello di Marisol. La ballerina riceve una sorpresa e il web va in delirio

Amici 2024, il serale si avvicina e sono tutti pazzi per il fratello di Marisol: la tenera sorpresa ricevuta dalla ballerina ha mandato il web in delirio.

Manca ormai sempre meno alla prima puntata del serale di Amici 2024. Gli allievi arrivati a questa seconda fase del programma sono 15 e sono suddivisi tra le tre squadre capitanate dai prof di appartenenza. Nel team Zerbi-Celentano ci sono Marisol, Dustin, Holden e Petit, che secondo le stime del web sono anche i più quotati per arrivare in fondo al programma.

Poi c’è la squadra dei prof Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che è composta da Mida, Sarah, Lucia, Kumo, Sofia e Nicholas, che di recente è passato dal maestro Raimondo Todaro a Emanuel, e infine ci sono i ragazzi di Anna Pettinelli e Todaro, ovvero Ayle, Gaia, Giovanni, Martina e Lil Jolie, che pure ha cambiato squadra lasciando il prof Rudy Zerbi.

In questi giorni che precedono le puntate del serale, i ragazzi stanno lavorando duro ma stanno anche vivendo dei momenti molto emozionanti. Nelle puntate della striscia quotidiana di Amici, infatti, abbiamo visto gli allievi commuoversi davanti ai video che ripercorrevano il loro cammino all’interno della scuola, ma anche davanti alle sorprese che hanno ricevuto dai loro familiari.

La sorpresa riservata a Marisol, in particolare, ha letteralmente mandato in delirio il web. La giovane e bravissima ballerina, infatti, ha un fratello che ha conquistato tutti: siete curiosi di vederlo e di sapere cosa ha fatto per lei?

Il serale di Amici 2024 si avvicina sempre di più e i 15 allievi scelti dai prof si stanno preparando al meglio per affrontare la fase finale del programma. C’è anche tempo per qualche dolce e commovente sorpresa. Tutti i ragazzi, infatti, sono stati accompagnati dai rispettivi insegnanti a vedere lo studio del serale e lì hanno ricevuto dei videomessaggi da parte delle loro famiglie.

Petit ha visto i suoi genitori, mentre per Holden è arrivato un messaggio dei fratelli. Dustin ha ascoltato le dolci parole di sua mamma, ma è stata la sorpresa ricevuta da Marisol a mandare il web in delirio. La ballerina della squadra di Alessandra Celentano ha ricevuto un video da parte dei suoi familiari, in particolare dalla mamma, la sorella e il fratello Andrea.

Proprio quest’ultimo ha conquistato il web con il suo video: “Ciao queen, sono contento del traguardo che hai raggiunto, siamo tutti contenti. Devi spaccare tutto adesso, devi mettercela tutta. Mi raccomando, siamo con te! Un abbraccio”, ha detto Andrea nel suo video. Le sue parole e il suo fascino non sono affatto passati inosservati e sui social si parla solo di lui.