Kate, tutto previsto, tranne la malattia

Kate Middleton avrebbe ricevuto una profezia sulla sua vita molto precisa, peccato che la malattia non è mai stata menzionata.

Kate Middleton nelle ultime settimane è al centro dell’attenzione mediatica per via dei suoi presunti problemi di salute. Adesso a far parlare di lei, però, è una profezia molto precisa che avrebbe ricevuto sulla sua vita e su cosa le sarebbe accaduto.

Un retroscena sul passato della principessa del Galles che lascia davvero senza parole e che fa venire i brividi, dal momento che pare essersi avverato tutto alla perfezione.

Kate e William, la profezia sul loro futuro così precisa e ‘spaventosa’

Mentre tutto il mondo si chiede quali siano le reali condizioni di salute di Kate Middleton e la preoccupazione nei suoi riguardi cresce, è venuto fuori un retroscena sul passato della principessa del Galles che parla di una profezia che avrebbe ricevuto molto chiara quando era solo una ragazza.

La attuale principessa del Galles quando aveva tredici anni sarebbe stata avvicinata da una chiromante nel corso di una recita scolastica. Kate aveva un abito bianco e una coroncina di fiori che le raccoglieva i capelli. Una donna le avrebbe preso la mano e le avrebbe detto che avrebbe incontrato ‘un bell’uomo, un ricco signore’. Dalla storia che circola in rete – ed è diventata virale negli ultimi tempi – emerge che la chiromante avrebbe fatto alla Middleton proprio il nome di William.

Quella profezia avrebbe poi segnato la vita di Kate, il cui incontro con William si dice anche che sarebbe stato ‘architettato’ dalla madre di lei. Chiaramente si tratta solo di supposizioni e racconti che non trovano alcuna conferma nella realtà da parte della diretta interessata. La storia della chiromante – così come ogni cosa che riguarda la Royal Family – ha incuriosito non poco.

Nelle cose dette dalla chiromante, però, non ci sarebbe stata alcuna menzione alla presunta malattia di cui tutti parlano o comunque all’intervento chirurgico che Kate ha davvero subito. Intanto dopo la foto della principessa del Galles in compagnia dei figli che si vocifera sia stata ritoccata e la sua prima apparizione in pubblico al fianco di William in tanti vorrebbero sapere come sta davvero Kate e soprattutto cosa ha avuto e perché si è dovuta operare. Le comunicazioni così generiche della Royal Family non hanno fatto altro che alimentare dubbi sulle sue reali condizioni di salute.