Fabrizio Corona, ormai prossimo ai 50 anni confessa senza vergogna: “Ho esagerato veramente”

Fabrizio Corona si è lasciato andare a una confessione inaspettata: ecco che cosa ha detto.

Nelle scorse ore l’ex fotografo, e “re dei paparazzi”, così come era stato soprannominato all’epoca della sua attività legata all’agenzia Corona’s, ha deciso di sbottonarsi con il suo pubblico di affezionati seguaci e ha fatto luce su un retroscena inedito.

Scopriamo che cosa ha rivelato Fabrizio Corona, e come mai le sue parole hanno lasciato a bocca aperta tutti i fan del noto imprenditore italiano, fondatore di Dillinger News e personaggio popolare e controverso al tempo stesso.

Fabrizio Corona, l’inaspettata confessione arrivata dopo anni

Fabrizio Corona è uno dei personaggi più popolari, e anche più discussi degli ultimi anni. In Italia e non solo, non c’è nessuno che ignori la sua storia, o che non sappia chi sia. Il re dei paparazzi, come era soprannominato all’epoca in cui gestiva l’agenzia di foto Corona’s, fondata a Milano all’inizio degli anni duemila, è diventato celebre per il controverso rapporto con i personaggi di spicco dello showbiz oggetto dei suoi scoop e degli articoli di gossip prodotti dalla sua attività giornalistica, condotta assieme a Lele Mora.

Tra questi due conduttrici italiane, Simona Ventura e Barbara D’Urso, lo hanno querelato per via di alcune foto e alcune informazioni private apparse su Chi e su altri magazine specializzati in spettacolo, tv e cronaca rosa.

Fabrizio Corona è stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, tra cui l’inchiesta nota come Vallettopoli ed è stato condannato definitivamente dalla Cassazione a 13 anni e 2 mesi di reclusione. Una volta scontata la pena, in parte agli arresti domiciliari per motivi di salute, è tornato ad essere un imprenditore e ha fondato la testata giornalistica Dillinger.

Come lui stesso ha ammesso più volte, la sua è stata una vita ricca di avventure e di colpi di scena che ha creato nel pubblico sentimenti contrastanti, dall’ammirazione al disprezzo, dall’emulazione all’approvazione. Sarà per questo che alla soglia dei suoi 50 anni, Fabrizio Corona ha pubblicato una confessione inaspettata. Nelle scorse ore infatti, sul suo account ufficiale di Instagram ha condiviso un’immagine con una didascalia particolare: “Ho esagerato veramente ieri cazzo. Meno 10 a 50. Il Fisico chiede il conto!”. In altre parole si tratta di una foto che sembra quella di una resa, ma chi lo conosce bene Fabrizio Corona sa che quella del re dei paparazzi molto probabilmente è solo una provocazione.