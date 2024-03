Il look di Brando a Uomini e Donne per la scelta spiazza tutti

Nelle scorse puntate, Brando ha annunciato che avrebbe finalmente fatto la sua scelta. Il vestito che ha scelto per l’occasione ha stupito tutti.

La tramissione televisiva “Uomini e Donne”, ideata e condotta da Maria De Filippi, viene mandata in onda su Canale 5. Il format prevede che donne e uomini, alla ricerca del vero amore, si frequentino durante il corso del programma.

Diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione del programma per poter incontrare e provare a conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, è stata abbinata al “Trono Classico” l’idea del “Trono Over”, dedicato agli uomini e alle donne over quaranta.

Uno dei giovani scelti per ricoprire il ruolo di tronista è Brando Ephrikian di 22 anni. Nato a Treviso, racconta di provenire da una famiglia di artisti e di amare moltissimo lo sport. “Uomini e Donne” di Maria De Filippi è la sua prima esperienza televisiva, nonostante ciò trovarsi davanti alle telecamere lo fa stare abbastanza a suo agio. In questo momento, Brando sta portando avanti la conoscenza di due corteggiatrici: Beatriz D’Orsi (22 anni) e Raffaella Scuotto (25 anni).

Nonostante il tronista sembri ancora abbastanza indeciso, la scorsa settimana ha annunciato alla redazione e alle corteggiatrici che avrebbe fatto la sua “scelta”. Dunque, tutto doveva essere pronto per la puntata andata in onda ieri, in modo da far vivere questo momento emozionante sia a Brando che a Beatriz e Raffaella. Ma come si saranno vestiti i tre protagonisti di questa fatidica “scelta”? In particolare, il vestito del giovane tronista ha lasciato tutti senza parole.

La scelta di Brando: il suo vestito colpisce tutti

Nel corso della puntata di martedì 19 marzo, è andata in onda la “scelta” di Brando nello studio televisivo di “Uomini e Donne”. Nonostante l’ennesima situazione di litigio con entrambe le corteggiatrici e il fatto che Beatriz e Raffaella non si fossero presentate alla scorsa puntata, il tronista era convinto che quello fosse il momento per prendere una decisione definitiva. Sebbene né Maria e né la redazione del programma lo avessero obbligato a farlo.

I cavalieri e le dame, gli telespettatori e tutta la redazione non vedevano l’ora di assistere al momento emozionante della scelta di Brando. Il tronista si è presentato nello studio vestito in questo modo. Tutti sono rimasti a bocca aperta. Forse il suo look avrà portato sfortuna? E come mai? All’inizio della trasmissione, Brando scende la scale ed si mostra in un look “total black”. Pantaloni, giacca, gilet, camicia e cravatta sono tutti dello stesso colore nero.

Anche quando entreranno, sfilando, Beatriz e Raffaella, tutti noteranno come anche i loro vestiti siano di colore molto scuro. Gli opinionisti fanno notare che il clima sembra più quello triste e drammatico di un funerale e non quello emozionante e speranzoso di una “scelta” d’amore. Comunque vadano le cose, entrambe le corteggiatrici hanno fatto un bel percorso con Brando e dovrebbero essere almeno felici ed emozionate. Purtroppo, il clima non positivo e rilassato, mette alcuni dubbi al tronista che decide di rimandare la scelta. Infine, Brando esclama: “Forse il nero non ha portato bene”.