Gianni Sperti con e senza trucco: beccato così nei camerini di Uomini e Donne

Il celebre opinionista di Uomini e Donne è stato sorpreso nei camerini del programma durante le fasi di preparazione e di trucco.

Gianni Sperti è indubbiamente uno dei volti più noti e amati di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L’opinionista inizia la sua carriera in qualità di ballerino e debutta in televisione nel 1995, negli studi del programma estivo La sai l’ultima?, condotto da Paola Barale, sua futura moglie.

Sperti continua il suo percorso partecipando al corpo di ballo di altre trasmissioni come Stelle sull’acqua di Carmen Russo, Il grande bluff di Luca Barbareschi e la nuova edizione di La sai l’ultima?.

Nel 1997 ricopre il ruolo di primo ballerino di Ballo amore e fantasia e, successivamente, di L’ultimo valzer, programma condotto da Fabio Fazio insieme a Claudio Baglioni. Parallelamente, Gianni Sperti inizia la sua lunga esperienza a Buona Domenica, dove lavora sempre in qualità di primo ballerino per ben quattro anni. La notorietà per Gianni Sperti arriva nel 2000, con la partecipazione al programma di punta del pomeriggio di Canale 5, subito dopo l’incontro con Maria De Filippi.

Negli studi di Uomini e Donne, Gianni Sperti riveste il ruolo di opinionista insieme a Tina Cipollari, presenza simbolo del dating show più famoso della televisione italiana. Presente in ogni puntata, Sperti segue con interesse e coinvolgimento le storie d’amore e le incomprensioni tra i personaggi presenti in studio, riuscendo ad elargire consigli sempre utili per la buona riuscita della relazione di coppia.

Gianni Sperti nei camerini di Uomini e Donne

Prima della registrazione di ogni puntata di Uomini e Donne, l’opinionista Gianni Sperti si concede un meticoloso rituale di preparazione, supportato dalla presenza dei suoi make-up artists di riferimento. Recentemente, sul suo profilo Instagram ufficiale, Gianni Sperti ha condiviso con i follower due scatti inediti in cui si mostra all’interno dei camerini di Uomini e Donne, intento a farsi truccare dai suoi professionisti.

L’opinionista appare, quindi, prima e dopo essersi sottoposto alla fase di trucco, mostrando pubblicamente la differenza e la preparazione abituale. Molti fan hanno subito notato il cambio del colorito dell’opinionista il quale, dopo il trucco, risulta essere molto più scuro, con un risalto particolare per le guance e la fronte. Per Gianni Sperti si tratta di una fase fondamentale, a cui non può rinunciare prima dell’ingresso in studio e della registrazione della puntata.