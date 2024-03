Cast stellare per Ballando con le stelle 2024? Dopo Belen, spunta il nome clamoroso

Autori di Ballando con le Stelle al lavoro per l’edizione 2024, in vista un cast da urlo: non soltanto Belen Rodriguez, altro nome clamoroso

La scorsa edizione di Ballando con le Stelle ha riservato grandi emozioni, con una protagonista annunciata come Wanda Nara, che infatti alla fine ha trionfato. Ma la showgirl argentina ha dovuto battagliare con rivali agguerrite. Anche per quest’anno, gli autori del programma vogliono comporre un cast davvero da urlo, con uno dei primi nomi che già ci fa sognare: Belen Rodriguez.

Belen potrebbe ripercorrere le orme della connazionale Wanda, le indiscrezioni su di lei nella nuova edizione si susseguono sempre più negli ultimi giorni. Sarebbe un ritorno in tv con il botto per lei, dopo il lungo stop sul piccolo schermo dopo l’addio a Mediaset.

Un’esperienza che stando ai rumors Belen affronterebbe con molto piacere, al punto che ci sarebbe stata una lite tra lei e Fabrizio Corona, quando Belen ha temuto che la presenza dell’ex re dei paparazzi avrebbe potuto nuocerle.

Attendiamo di scoprire l’ufficialità della presenza della modella e showgirl sudamericana, che darebbe di certo un notevole hype alla trasmissione. Ma ci sono anche altri nomi in ballo davvero speciali. Si parla ad esempio di Barbara D’Urso e di una clamorosa ‘conferma’ di Wanda Nara, ma stavolta in giuria. E non soltanto.

Ballando con le Stelle, la rivelazione clamorosa di Selvaggia Lucarelli su un nome del cast

I tanti appassionati del programma si stanno rivolgendo sul web alla giudice Selvaggia Lucarelli. Che ha dato qualche parere e qualche risposta sibillina ai suoi fan.

In particolare, uno dei suoi follower le ha chiesto chi le piacerebbe vedere nel cast della prossima edizione. E la risposta della Lucarelli è stata abbastanza sorprendente, portandoci verso un nome cui in pochi avrebbero pensato.

“Vorrei Francesca Fialdini“, ha scritto. La curiosità di tutti è inevitabilmente schizzata al massimo. La popolare conduttrice televisiva, in questi anni, si è fatta apprezzare in svariate vesti. La 44enne toscana, tra il piccolo schermo e la radio, è ormai una presenza amatissima del nostro mondo dello spettacolo, con classe ed eleganza non comuni. Chissà se qualcuno stia pensando di proporle effettivamente questa nuova avventura, e se lei potrebbe prenderla in considerazione.