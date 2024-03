Michelle Hunziker, le ventenni mute! Look strepitoso in tv: addominali d’acciaio

Michelle Hunziker in tv come al solito sfodera un look pazzesco: addominali stratosferici e non solo, la showgirl in forma smagliante

Da circa 30 anni sulla cresta dell’onda, una delle showgirl più amate del mondo della tv. Una lunga carriera iniziata da giovanissima e che la vede ancora raccogliere risultati superlativi nella mente e nel cuore del pubblico. Michelle Hunziker non passa mai inosservata.

Modella, showgirl, attrice, un portfolio piuttosto poliedrico il suo, sfoggiato in diversi tipi di esperienze, nelle quali si è fatta sempre apprezzare per notevole presenza scenica e una simpatia contagiosa. Il suo sorriso è entrato nelle case di tutti, il suo buonumore e la sua empatia sono sempre stati tra le sue cifre distintive. E non è un caso che tra i personaggi del nostro mondo dello spettacolo, sia anche una delle più seguite sul web.

Quasi 6 milioni di follower su Instagram, un pubblico che la segue sempre con immutato affetto e curiosità. Dal canto suo, Michelle risponde sempre condividendo tanti momenti di vita privata e professionale con il consueto entusiasmo. Che abbiamo ammirato anche in questi giorni, quelli delle nuove puntate del suo show.

Anche quest’anno è stato proposto Michelle Impossible, un programma tutto suo che aveva inseguito per diverso tempo in cui, avvalendosi della collaborazione di colleghi e amici, ha proposto gag e momenti davvero divertenti. Nella seconda edizione, nuovo grande successo di pubblico.

Michelle Impossible, pubblico in delirio: la giacca si apre, silhouette eccezionale e intimo in vista

Anche per un motivo in particolare. Passano gli anni, ma il fascino di Michelle non passa mai di moda. A 47 anni è ancora in forma a dir poco smagliante, e ce lo dimostra, per chi se la fosse persa, con alcuni scatti condivisi sul web dal dietro le quinte dello spettacolo.

Visione in primo piano a dir poco illegale con giacca aperta: in bella vista addominali scolpiti, intimo seducente e calze a rete. Un autentico capolavoro di sensualità per la splendida italo-svizzera, che ha raccolto ancora una volta like a profusione e tantissimi complimenti entusiasti da parte dei fan, scatenati nei commenti: “Non si può non essere pazzi di te”, “Ma come si fa a resisterti?”, “Ma come fai ad avere sempre 30 anni?”, “La nonna più sexy del mondo”, “Sei sempre una bomba”.