William, nel momento più delicato preso di nuovo di mira da Harry e Meghan

Mentre William si trova a vivere un momento molto delicato arriva da Harry e Meghan una nuova frecciatina spietata: cosa è successo.

Un momento molto delicato è quello che sta vivendo la Corona britannica negli ultimi mesi. Il principe William sta fronteggiando una grave crisi e proprio in questa situazione delicata arriva l’affondo del fratello e della cognata: ecco cosa hanno fatto i Sussex.

La Corona inglese non sta affrontando affatto un buon momento e si potrebbe dire che questo sia il peggiore da anni. In termini di credibilità i futuri eredi al trono, il principe William e la principessa Kate, ne stanno uscendo devastati: tutta colpa dell’immagine e di quello che la regina Elisabetta aveva sempre predicato: ecco cosa è accaduto. Allo stesso tempo però arriva l‘affondo proprio di Harry e Meghan, che non le mandano di certo a dire!

William alle prese con la crisi della monarchia: arriva l’affondo di Harry e Meghan

Nel momento di maggiore debolezza il principe Harry manda una nuova frecciatina al fratello William, diventato ormai il suo nemico numero uno. Quest’ultimo sta provando a far fronte a una grave crisi della monarchia inglese e di fatto anche della sua famiglia. Da un lato ci sono infatti le condizioni di salute di Re Carlo, fortemente provato per i ciclo di chemio e radio terapia che sta svolgendo dopo la scoperta del tumore.

Dall’altro quello di Kate Middleton, operata all’addome, non si sa esattamente per cosa, e scomparsa dagli eventi ufficiali dopo Natale. La principessa del Galles è comparsa solo qualche settimana fa sui social con una foto fortemente ritoccata che non ha fatto che peggiorare la situazione. In molti infatti hanno pensato che questo gesto nascondesse problemi gravi. Insomma stanno tutti perdendo credibilità infatti, come diceva la Regina Elisabetta “la monarchia esiste solo se viene vista”.

I Principi del Galles, e il principino George, potrebbero ritrovarsi a gestire non più un Regno, ma solo un flusso turistico presso le loro residenze storiche, se le cose non dovessero ritornare come erano un tempo. Questa volta i Reali stanno affrontando davvero un periodo tosto e devono far di tutto per recuperare la credibilità, magari raccontando davvero cosa ha vissuto Kate e quando tornerà in pubblico dal vivo. Intanto però da Oltreoceano Harry, ma soprattutto Meghan, si reinventano.

La Duchessa ha lanciato un nuovo marchio di lifestyle infatti venderà prodotti di lusso con la speranza che diventino un trend. L’annuncio del suo brand è arrivato proprio nel momento in cui William partecipava al Diana Leg Award, ovvero la cerimonia in memoria della mamma. Anche Harry ha partecipato con un intervento online. Con l’annuncio del vincitore del premio della fondazione Archewell ha oscurato il fratello che, a quanto pare, come riporta Diva e Donne, è andato su tutte le furie.