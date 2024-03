Lutto Big Bang Theory, piangono tutti i fan della serie tv: è morto

Lutto nella divertente serie cult Big Bag Theory: i fan della serie piangono per la sua morte.

Big Bang Theory è una serie cult in cui protagonisti sono quattro giovani scienziati, Leonard, Sheldon, Howard e Raj, che passano il loro tempo libero giocando ai videogame, leggendo fumetti, mangiando cibo d’asporto sul loro divano e vivendo anche avventure, non sempre piacevoli ma divertenti, con le ragazze. Fra cui la loro vicina di casa Penny con cui Leonard comincia una relazione.

La serie si è conclusa nel 2019 ma i fan non mancano di riguardare le 12 stagioni che sono andate in onda dal 2007. Una serie in cui vengono raccontante in modo divertente le disavventure dei giovani protagonisti e come la loro vita evolve nel corso degli anni. Una recente notizia ha però sconvolto i fan della serie: un lutto in casa “Big Bang Theory”.

I fan della serie tv Big Bang Theory a lutto per la sua morte

Kaley Cuoco, l’attrice che ha interpretato i panni di Penny in Big Bang Theory ha annunciato una perdita nella sua famiglia. È venuto a mancare il suo amato cane Blue. Si tratta di una morte che segna profondamente Kaley in quanto è il terzo cane che perde nell’ultimo anno.

Meno di un anno fa, a maggio, era morto il suo Dump Truck. Anche il suo partner, Tom Pelphrey, è molto segnato da questa perdita dato che Blue era proprio il suo cane. Kaley ha raccontato di come all’inizio per Blue fosse stato difficile abituarsi a lei, dato che favoriva sempre il suo padrone originario, Tom. Dopo qualche tempo, circa un anno, però, il cane si era reso conto che erano tutti una famiglia e qualcosa di incredibile è accaduto.

Blue è diventato subito più protettivo e Kaley era solita farlo sedere accanto a lei quando avevano ospiti. Anche quando stava a casa da sola, si sentiva al sicuro. Blue è stato molto paziente e gentile anche con Matilda, la figlia di Kaley e Tom. Era la mascotte della casa e il suo rapporto con Tom è sempre stato molto forte. Kaley scrive che si sono salvati a vicenda e che ricevere l’amore di un animale è un dono dall’alto.

L’attrice si è sempre dichiarata molto amante degli animali, avendo salvato diversi cani nel corso degli anni, e possedendo anche alcuni cavalli. Blue era chiaramente uno dei preferiti della famiglia tanto che Kaley e Tom hanno anche indossato un maglione di Natale con ritratto proprio l’animale.