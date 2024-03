Isola dei Famosi 2024, arriva la mamma della gieffina più discussa: la confessione in diretta

La mamma di una gieffina discussa in questa edizione del “Grande Fratello” potrebbe diventare una concorrente de “L’Isola dei Famosi 2024”.

I reality sono una parte imprescindibile nel palinsesto di Mediaset, per questo non appena sarà conclusa questa edizione extralarge del “Grande Fratello” sarà la volta di un altro appuntamento storico della primavera, “L’Isola dei Famosi 2024”.

Il programma sarà ancora una volta ambientato in Honduras, ma presenterà diverse novità rispetto al passato, a partire dalla nuova padrona di casa, Vladimir Luxuria, che sostituirà Ilary Blasi.

Al fianco dell’ex parlamentare ci saranno ancora due opinionisti. Per la prima volta vedremo in questa veste Sonia Bruganelli, una che raramente sa tenersi a freno quando si tratta di esprimere un giudizio, anche poco piacevole, su un concorrente, come ha spesso fatto nel programma condotto da Alfonso Signorini. Oltre a lei ci sarà poi il giornalista del Tg5 Dario Maltese, new entry per il genere. Inviata al fianco dei naufraghi sarà Eleneoire Casalegno, che sostituirà Alvin.

“Isola dei Famosi 2024”: ci sarà anche lei?

La data di partenza è ormai stata fissata, la prima puntata de “L’Isola dei Famosi 2024” è prevista lunedì 8 aprile, ma ci sono ancora poche certezze in merito al cast, ancora in parte in via di definizione. È anche per questo che non è stato possibile realizzare la consueta copertina di “Tv Sorrisi e Canzoni”, in cui è possibile vedere tutti concorrenti in prima pagina.

Alcune trattative sono ancora in corso, ben sapendo come sia importante puntare su personaggi che facciano discutere, non tanto per la loro popolarità, quanto per alcuni frangenti in cui sono riusciti a mettersi in evidenza, magari non sempre in modo positivo. Un identikit di questo tipo sembra corrispondere alla mamma di una delle gieffine che non è stata sempre giudicata in modo positivo dal pubblico, Greta Rossetti.

Sin da quando la ragazza ha partecipato a “Temptation Island” in veste di tentatrice, dove si era innamorata di Mirko Brunetti, la donna è costantemente presente sui social, cosa che ha fatto anche in questi medi in cui lei era rinchiusa nella ‘Casa’ più spiata d’Italia.

A parlarne è stata proprio la diretta interessata, Marcella Bonifacio, nel corso di una diretta con 361 Magazine, a cui ha spesso partecipato per commentare quello che sta accadendo nel format condotto da Alfonso Signorini.

“Mi hanno chiesto di partecipare a l’Isola dei Famosi, ma non ce la faccio per alcune cose, che al momento non posso lasciare”. Insomma, la proposta sembra essere davvero arrivata, ma sarebbe lei stessa ad avere declinato l’invito, forse anche sapendo quanto possa essere dura lasciare tutto e stare per diverse settimane in Honduras senza nemmeno avere la certezza di poter mangiare.

Il duro giudizio contro la figlia

Certamente se davvero la mamma di Greta Rossetti avesse accettato di partecipare a “L’Isola dei Famosi 2024” i momenti che avrebbero fatto discutere non sarebbero mancati. Del resto, lei è una che fatica a trattenere le sue opinioni, nemmeno quando queste sono tutt’altro che piacevoli, a maggior ragione se riguardano la figlia.

Non a caso, nelle occasioni in cui lei ha avuto modo di fare una sorpresa alla ragazza non ha usato giri di parole, al punto tale da metterla in crisi. La prima volta, infatti, si è scagliata contro il suo ex, Mirko Brunetti, sottolineando come lui fosse interessato soprattutto a far parlare di sé e poco altro. Questo ha però provocato un attacco di panico nella giovane, che lo considerava invece un capitolo chiuso.

La donna si è poi presentata di nuovo nella ‘Casa’ recentemente, non solo per parlare con la 25enne, ma anche per conoscere Sergio D’Ottavi con cui la figlia ha iniziato una relazione. Già prima di quel momento lei non aveva nascosto di non apprezzarlo, mentre quando si è ritrovata faccia a faccia ha cercato di mediare. Le sue continue Instagram Stories fanno discutere, soprattutto perché lei non ha remore nel criticare la figlia, anche se poi ha ammesso di essere pagata per farlo, un po’ come tutti gli influencer. Certamente questa rivelazione non contribuirà a metterla davvero in una luce positiva.