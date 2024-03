Principe William, l’assenza di Kate si fa sentire: malinconica ammissione

Quando Kate Josephs, l’amministratore delegato del Consiglio comunale di Sheffield, ha sollevato il tema dell’infanzia durante l’incontro, il principe William ha osservato: “Quella è la zona di mia moglie, ha bisogno di sedersi qui”.

La Principessa del Galles, già dall’anno scorso, ha lanciato una nuova campagna per il suo Royal Foundation Center for Early Childhood, sottolineando l’importanza fondamentale dell’infanzia.

L’uscita del principe William è avvenuta pochi giorni dopo che lui e la principessa Kate sono stati ripresi in un video mentre visitavano insieme un negozio di prodotti agricoli a Windsor. Kate è stata vista sorridere e portare con sé una borsa della spesa. I due sono stati visti mentre lasciavano il Windsor Farm Shop, che si trova a solo un miglio dalla loro casa di Adelaide Cottage. La principessa Kate, per l’occasione, era vestita in modo casual , indossando leggings neri, scarpe da ginnastica nere e una felpa con cerniera.

L’avvistamento di sabato ha segnato la prima volta che Kate è stata vista in pubblico dalla sua operazione. Lunedì, The Sun ha riferito che gli spettatori hanno detto che Kate sembrava “felice, rilassata e in salute” durante la visita al negozio. Il principe William è stato acclamato quando è arrivato martedì alla Millennium Gallery di Sheffield.

La partecipazione del principe William all’incontro è stata una continuazione della sua missione per affrontare il problema dei senzatetto nel Regno Unito, ispirata dalla sua defunta madre, la principessa Diana. Sicuramente continuare un progetto così importante è fondamentale per William, che da sempre ha cercato di seguire le orme e gli insegnamenti di sua madre.

Dal momento dell’operazione la principessa del Galles è stata avvistata solamente due volte. La prima mentre viaggiava in macchina con sua madre, Carole Middleton, e la seconda a fare spesa con il principe William.