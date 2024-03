Un Posto al Sole, anticipazioni 26 Marzo: grave rischio per Rosa e la decisione di Clara

A Un posto al sole Rosa correrà un grosso rischio, Clara invece prenderà una decisione, cosa succederà nella puntata del 26 marzo.

La settimana di Un posto al sole è terminata e i tantissimi fan dell’amatissima soap opera in onda da lunedì a venerdì su Rai 3 alle 20.50 sono curiosi di sapere tutto quello che accadrà dopo la pausa del weekend. Le anticipazioni svelano alcune novità in onda martedì 26 marzo, Clara prenderà una decisione e Rosa correrà un altro rischio.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Damiano riuscirà a far tornare il sereno tra Manuel e Antonio e tornerà anche ad essere complice con il figlio di Viola, questo però far soffrire Eugenio. La Bruni si sentirà in colpa nei confronti dell’ex marito. Per Clara non è un periodo affatto semplice, Alberto è andato su tutte le furie quando ha scoperto che aspetta un figlio da Eduardo e continua a metterla sotto pressione.

Dopo giorni pieni di dubbi e tormento la Curcio prenderà una decisione, quella di interrompere la gravidanza. L’avvocato Palladini apparirà subito sollevato quando Clara gli dirà che vuole abortire, Marika invece l’invita a riflettere bene prima di prendere una decisione così importante. L’amica cerca di farle capire che deve seguire solo il suo cuore perché poi potrebbe pentirsene.

Upas anticipazioni: Rosa di nuovo a rischio, la decisione di Damiano spiazza

Per un po’ di tempo la Picariello e il figlio hanno vissuto alla terrazza ma nonostante Giulia continui a chiederle di restare lei vuole tornare a casa sua e non ha nessuna intenzione di cambiare idea.

Nemmeno le continue minacce sono riuscite a spingere Rosa a lasciare il suo appartamento, vuole tornare a casa sua nonostante questa decisione le faccia correre gravi rischi. Damiano le farà quindi una proposta, quella di tornare a vivere insieme. Ha deciso di trasferirsi a casa dell’ex compagna per proteggere sia lei che Manuel perché la situazione che si è creata lo preoccupa molto.

Intanto, prosegue la conoscenza tra Sasà e Luciano dopo che i due si sono incontrati per caso al Caffè Vulcano. Cerruti cercherà di far capire al vero padre di Rossella che la sua storia d’amore con Castrese non va affatto bene. Dopo giorni di freddezza e malumori Mariella è convinta che le cose con Guido inizino finalmente ad andare meglio, si renderà presto conto che non è così. I due stanno vivendo un momento di crisi e dovranno fare in modo di ritrovarsi.