Qui appena 14enne: oggi è ancora sulla cresta dell’onda ed è praticamente identica

Pensi di riconoscere questo volto famoso della televisione italiana in una foto di quando era solo una quattordicenne?

La maggior parte dei vip e dei personaggi televisivi pubblica molto frequentemente dei post sui social, in modo tale da condividere con i fan e i follower alcune parti della propria vita e in questo modo il legame con la community si fa sempre più solido.

Infatti, si tratta dell’unico modo che i vip hanno di poter effettivamente comunicare con le persone che li seguono e molto spesso quello che capita è che non si limitano solamente a condividere delle foto attuali, ma decidono di pubblicare degli scatti di quando erano molto più giovani, sia in ricordo dei bei tempi passati sia per far vedere ai loro fan come era il loro aspetto da più piccoli. Questo è proprio quello che ha fatto un noto volto della televisione italiana, che recentemente ha condiviso nelle sue stories una foto di quando aveva solamente 14 anni.

Riesci a riconoscerla da così giovane?

Assieme alla fotografia condivisa nelle stories, questa vip ha aggiunto una didascalia, “quando stavo senza pensieri”, alla quale ha aggiunto un’emoji e la data della fotografia, che è stata scattata nel lontano 1995. Per i più ferrati di sicuro sarà abbastanza semplice riuscire a capire di chi si sta parlando, visto che anche se i tratti del suo viso sono cambiati durante il corso degli anni, vi sono alcune caratteristiche distintive che permettono di riuscire a capire di chi si tratti.

La vip che ha condiviso la sua foto di quando aveva solo 14 anni è Elena Santarelli, una conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella italiana, nata nel 1981. Dopo aver frequentato il liceo classico, Elena ha iniziato la sua carriera come modella sfilando per marchi come Giorgio Armani, Laura Biagiotti, Gai Mattiolo e tantissime altre firme dell’alta moda.

È stato nel 1998 che ha vinto il concorso italiano Elite Model Look, ma riuscirà a raggiungere la vera fama solamente quando verrà ingaggiata come Valletta nel programma televisivo l’Eredità condotto da Amadeus, che le aprirà di conseguenza le porte al programma Stadio Sprint al fianco di Enrico Varriale nella stagione 2004 e 2005.

Per quanto riguarda la sua vita privata Elena è legata sentimentalmente all’ex calciatore Bernardo Corradi, con il quale si è sposato nel 2014 e ha avuto due figli. E tu eri riuscito a capire subito che si trattava di lei?