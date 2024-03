Nelle loro parole non ci sarà mai la verità: questi segni zodiacali non ce la fanno ad essere sinceri

Alcune persone non sono affatto portate per essere sincere e spesso è tutta colpa del segno zodiacale: ecco i meno trasparenti dello zodiaco.

Dire sempre la verità non è affatto semplice, soprattutto quando si tratta di questioni delicate, per affrontare le quali ci vuole coraggio.

Per questo motivo spesso le persone scelgono di mentire: è più semplice e permette di evitare le proprie responsabilità. Purtroppo a lungo andare quella di mentire può diventare un’abitudine a cui diventa difficile sottrarsi, e si finisce per diventare bugiardi da competizione. Quello che è certo è che non tutti i segni mentono per le stesse ragioni e non raccontano lo stesso tipo di bugie.

I segni meno sinceri dello zodiaco

VERGINE – Il segno della Vergine tende a non essere sincero per trarre vantaggio dalle proprie bugie. In realtà però questo segno più che essere bugiardo risulta essere ipocrita. Il motivo è che la Vergine adora criticare gli altri alle spalle, sottolineando i loro errori, le loro mancanze e le cose che la Vergine, al posto loro, avrebbe sicuramente fatto meglio.

Ovviamente questo segno non farà mai menzione delle sue critiche direttamente all’interessato o, se lo farà, preferirà farlo in maniera subdola e indiretta, lasciandogli spesso il dubbio di essere stato criticato davvero oppure no.

SCORPIONE – Tra i segni meno sinceri, o dovremmo dire più bugiardi dello Zodiaco c’è lo Scorpione, il quale tende a mentire per proteggere la propria sfera privata o, al massimo, per fare nuove conquiste. La bugia più tipica di questo segno? “No, non sono impegnato”. Un altro motivo per cui lo Scorpione potrebbe mentire è evitare il conflitto diretto, dal momento che, se può, evita di litigare o entrare in contrasto con le persone. Preferisce di gran lunga le strategie più subdole, quelle che permettono di colpire qualcuno alle spalle piuttosto che in maniera evidente.

LEONE – Questo segno di Fuoco in linea generale è piuttosto sincero, ma c’è un ambito specifico in cui non può evitare di raccontare falsità, o almeno versioni dei fatti che non aderiscono completamente alla realtà. Il Leone racconta fatti mirabolanti su di sé, sugli obiettivi che ha raggiunto e sulle imprese che ha compiuto allo scopo di impressionare i propri interlocutori e ottenere la loro ammirazione incondizionata. Il problema è che, a un certo punto, tutte le bugie del Leone vengono a galla e finisce puntualmente per fare una figura barbina con coloro che avevano scelto di credergli o di entrare nel suo seguito di ammiratori.