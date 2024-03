Non si accontentano facilmente e quello che hanno non gli basta: sono i segni zodiacali più viziati dello zodiaco

Ci sono persone che non si accontentano mai di ciò che hanno e appartengono sempre agli stessi segni zodiacali, i più viziati di tutti!

Il vecchio adagio “chi si accontenta gode” non si addice ad alcuni segni zodiacali, i quali sono costantemente alla ricerca del meglio e di qualcosa che possa aumentare il loro livello di soddisfazione in tutti i campi.

Questi eterni insoddisfatti non si concentrano solo su un campo dell’esistenza: questo atteggiamento influisce praticamente su ogni lato della loro vita e, proprio per questo motivo, la rende davvero difficile. A volte capita anche che rendano la vita impossibile a coloro che hanno intorno e che hanno in qualche modo il compito di accontentarli. Che seccatura!

I segni più viziati dello Zodiaco

VERGINE – Questo è il segno perfezionista per eccellenza. Un perfezionista è colui che sa esattamente quello che vuole e non si fermerà mai fino a che non lo avrà ottenuto esattamente come lo desiderava. La Vergine è davvero una maestra in questo: è in grado di lavorare duramente per ottenere i propri scopi ma la verità è che preferisce farsi servire da altri che vengono obbligati ad accontentarla. Questo atteggiamento da principessa la rende un po’ odiosa, non c’è ombra di dubbio, ma non si può negare che funzioni!

LEONE – I nati sotto il segno del Leone si credono migliori di chiunque altro. Non lo fanno apposta: sono assolutamente certi di meritare soltanto il meglio dalla vita e invece di chiedere, lo pretendono. Hanno l’abitudine di circondarsi di persone che hanno il preciso compito di adorarli, formando una specie di corte di cui sono il re o la regina. Oltre a pretendere moltissimo, il Leone sa anche essere estremamente pigro, e quindi pretende spesso di non fare nulla obbligando tutti gli altri a fare di tutto per accontentarlo. Come ci riesce? Spesso con l’aggressività diretta, meno spesso con manipolazioni, minacce e ricatti.

CANCRO – Questo segno d’acqua ha moltissimi pregi. Per esempio è sensibile e sincero, dà moltissima importanza ai sentimenti e soprattutto cerca sempre di proteggere la sua famiglia e le persone che ama. A fronte di tutti questi pregi potrebbe sembrare molto difficile immaginare il Cancro come una persona viziata, invece è proprio così. I Cancerini sono abilissimi a far leva sul senso di colpa altrui allo scopo di ottenere esattamente quello che vogliono, spesso senza rischi e senza muovere un dito.