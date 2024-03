“Giorni pesanti, sono abbastanza provata”: dramma Elisabetta Gregoraci, cos’è successo – Video

Non è un momento facile per Elisabetta Gregoraci, cosa le è successo? Sui social svela di essere provata a causa di giorni difficili.

Le basta mostrarsi per far girare la testa a tutti con la sua spettacolare bellezza e la sua sensualità da vendere, Elisabetta Gregoraci riesce sempre a conquistare tutti. I suoi affezionati e tantissimi fan non perdono occasione per farle notare quanto sia meravigliosa e seducente, continuamente infatti la riempiono di apprezzamenti e like.

Era giovanissima quando ha iniziato a farsi spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo, tantissimo è il successo che ha conquistato nei panni sia di showgirl che in quelli di conduttrice, oggi è molto amata dai telespettatori. Anche sui social però è molto apprezzata, sul suo profilo Instagram conta infatti 2milioni di follower. Questi non si stancano mai di manifestarle il loro affetto e la loro vicinanza, tutte le volte che la vedono non fanno che ripeterle quanto sia incantevole.

Negli ultimi giorni Elisabetta Gregoraci è stata molto assente sui social e questo ha fatto subito preoccupare tutti coloro che la seguono e la amano. Come mai non li ha aggiornati come fa solitamente? Nelle scorse ore a fare un po’ di chiarezza ci ha pensato proprio lei per tranquillizzare tutti coloro che le stanno rivolgendo moltissime domande sui social.

Giornate difficili per Elisabetta Gregoraci, cosa ha detto su Instagram

Sui social ha rotto il silenzio per salutare i suoi affezionati e tantissimi fan e spiegare loro perché da qualche giorno è sparita. La splendida conduttrice non sta pubblicando nulla sui social e in molti si sono chiesti cosa stesse succedendo.

Fino a qualche giorno fa Elisabetta Gregoraci si è mostrata insieme al figlio e all’ex marito durante la festa di compleanno di Nathan Falco. Anche dopo la fine del loro matrimonio la loro è sempre stata una famiglia unita e festeggiano insieme ogni importante ricorrenza. Nelle foto e nei video che ha pubblicato lei era molto felice, poi però ha smesso di mostrarsi sui social.

Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram ha detto: “Diciamo che sono state delle giornate difficili, sono abbastanza provata, ma grazie a Dio ora va molto meglio.”

Ai suoi seguaci ha poi detto che nei prossimi giorni racconterà qualcosa in più, ma al momento non può farlo. Cosa sarà successo alla nota conduttrice? Al momento non si è lasciata sfuggire altri dettagli, ha però ammesso di essere molto provata.