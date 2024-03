“Mi pagano per farlo”: rivelazione agghiacciante sul Grande Fratello, è bufera

La mamma di una delle concorrenti del Grande Fratello 2023 si è espressa con parole che hanno fatto davvero discutere.

Questa edizione del Grande Fratello è quasi terminata. Lunedì 25 Marzo andrà in onda l’ultima puntata e verrà eletto il vincitore. Il percorso è stato lungo e tortuoso. Non sono mancate le polemiche, sia all’interno della Casa che all’esterno.

Alfonso Signorini ha cercato di coinvolgere più protagonisti possibili. Basta pensare a Mirko Brunetti che, nonostante la sua eliminazione, non ha mai smesso di far parte delle dinamiche del reality show.

Nelle ultime ore, è successo qualcosa che ha fatto molto discutere. La mamma di una concorrente, che si era già esposta in passato, si è lasciata andare a una rivelazione piuttosto inaspettata. Ecco che cosa ha detto.

La mamma di una gieffina finisce nel mirino: le sue dichiarazioni scatenano il caos

Il pubblico non ha seguito con molto interesse questa edizione del Grande Fratello. Le dinamiche ripetitive, la scelta del cast hanno contribuito ad abbassare notevolmente il numero degli ascolti. Ovviamente, anche le polemiche hanno influito molto sul risultato finale. Ad un passo dalla conclusione, continuano a emergere nuovi elementi che fanno discutere. In particolare, nelle ultime ore, un genitore di una delle concorrenti si è fatto avanti.

Si sta parlando di Marcella Bonifacio che, di recente, ha anche ammesso di essere stata contattata per diventare una naufraga de L’Isola dei Famosi 2024. La mamma di Greta Rossetti, spesso, ha mostrato un atteggiamento critico nei confronti della figlia. Non ha apprezzato alcune delle sue scelte e si è mostrata restia ad accettare il rapporto con Sergio D’Ottavi. Durante una diretta di 361Lounge, ha finalmente parlato di questa situazione.

Ha ammesso di essere sotto contratto: “Secondo voi sono così folle da dire cose del genere? Devono essere per forza vere oppure può esserci una figura importante dietro di me che me le fa dire?“. Tale dichiarazione ha generato un malcontento ancora maggiore. Gli utenti hanno fatto molta fatica ad accettare questa versione dei fatti. Insultare Greta per un ritorno economico, infatti, appare del tutto fuori luogo: “Il reality lo fanno i partecipanti non i parenti che dovrebbero essere discreti e moderati, qualità che mancano a qualcuno“.

Daniela Martani, durante l’intervista, non ha potuto fare a meno di prendere la parola. La donna si è scagliata contro Marcella usando un tono duro: “Trovo che sia una cosa molto grave, lei sta dicendo di essere manovrata“. La sua interlocutrice, però, ha affermato di non poter fornire adesso tutti i dettagli. Sicuramente, lo farà più avanti.