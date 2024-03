Uomini e Donne, è successo a telecamere spente: beccati così

Come detto in precedenza nella puntata di giovedì 21 marzo, largo spazio a Ida e ai suoi corteggiatori e non solo. La tronista sta continuando a conoscere i due pretendenti anche se non tutto procede a gonfie vele. Di recente la Platano non fa altro che litigare con tutti e nell’ultima messa in onda ha davvero perso le staffe. A parte il suo percorso, Maria ha dato la parola anche a Massimo che sta frequentando Ida e Sabrina.

Il cavaliere seduto al centro studio ha raccontato che le due esterne sia con la bionda che con la mora sono andate molto bene. Per quanto riguarda la settimana seguente sarebbe voluto uscire di nuovo con entrambe ma per una serie di cose è riuscito ad organizzarsi solo con Ida. Il cavaliere insomma, si è detto felice per ora e molto soddisfatto delle due dame.

Il problema però è sorto a telecamere spente quando, Massimo è uscito fuori dagli studi. Infatti, in rete è apparsa subito una notizia che ha scatenato i fan. Sembrerebbe che l’uomo stia prendendo in giro non solo le due donne sedute di fronte a lui ma tutto il programma. Il motivo, riguarda una segnalazione. Dopo la fine della puntata, Massimo è stato beccato dalle telecamere, a sua insaputa seduto accanto a Sabrina a chiacchierare. I due sembrano sereni e molto vicini. Che il cavaliere abbia già una preferenza? Beh, al momento non ci è dato saperlo. Ma è molto evidente che entrambi si piacciono molto. Non ci resta altro che scoprire come proseguirà la conoscenza.