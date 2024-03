Questi tre segni zodiacali non sono per nulla abili con il denaro: lo sperperano come se nulla fosse

Saper gestire il denaro è un’abilità assolutamente necessaria ma alcuni segni zodiacali non hanno alcun talento nel farlo!

Gestire il denaro però non significa necessariamente investirlo in investimenti redditizi. Significa anche non sperperarlo in spese che non ci possiamo permettere.

Proprio su questo punto alcuni segni zodiacali sono assolutamente carenti: il loro carattere è del tutto incompatibile con la gestione delle spese!

I segni zodiacali che non hanno talento nel gestire il denaro

GEMELLI – I Gemelli hanno tantissimi pregi: sono intelligenti, empatici e grandi comunicatori, ma sono uno dei segni più caotici dello zodiaco. Per questo motivo non ci si può aspettare che un Gemelli sappia gestire bene il proprio denaro. Al contrario, è molto più facile pensare che un Gemelli lo sperperi, ed è esattamente quello che succede.

Questo segno non è portato per le pianificazioni a lungo termine, non è nemmeno portato a pensare a fondo alle cose prima di farle e tende a essere molto indulgente con se stesso. Per questo motivo è incline a sperperare il denaro molto facilmente, acquistando beni di cui spesso non ha alcun bisogno, senza nemmeno sentirsi in colpa!

TORO – Anche se questo segno è famoso per essere molto razionale e molto riflessivo, il Toro ha un grandissimo punto debole, che è il lusso. Questo segno infatti adora possedere beni di altissima qualità, ama tutto ciò che è costoso ma soprattutto pensa che condurre una vita extra lusso sia nei suoi diritti perché se lo merita.

Per questo motivo, a meno che non sia ben consigliato, il Toro tende a spendere moltissimo per concedersi anche lussi stravaganti di cui oggettivamente non ha alcun bisogno. Anche vacanze e viaggi costosissimi sono uno dei modi in cui il Toro tende a spendere più soldi. La grande fortuna del Toro è che è anche bravissimo a fare soldi, oltre che a spenderli. Questo in genere gli permette di sostenere le sue spese un po’ folli.

ARIETE – C’è un tipo di shopping che si fa esclusivamente d’impulso. Le persone che fanno questo genere di acquisti nella maggior parte dei casi sono irrazionali.Tendono a pensare al momento presente piuttosto che a pianificare il futuro e l’Ariete rientra esattamente in questa definizione. Non è detto quindi che l’Ariete si conceda lussi eccessivi o stravaganti. Molto più probabilmente acquisterà molti beni, anche se non eccessivamente costosi, oppure entrerà in un ristorante di lusso senza stare troppo a pensare a quanto costerà, soltanto perché vuole godersi l’esperienza.