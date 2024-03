Barbara De Santi disillusa, la risposta lapidaria sul suo futuro a Uomini e Donne

Uomini e Donne, Barbara De Santi parla della sua esperienza al dating show e del suo futuro al programma: la risposta è diretta.

Gli spettatori di Uomini e Donne sono tutti col fiato sospeso in attesa della scelta di Brando, che a quanto pare tarda ad arrivare: dopo un’iniziale annuncio, infatti, il tronista ha cambiato idea e ha deciso di rimandare ancora la sua decisione definitiva, per la delusione delle sue due corteggiatrici.

Intanto, comunque, tra i percorsi degli altri due tronisti (Ida e Daniele) e con le frequentazioni del trono over, al dating show di Maria De Filippi non mancano di certo gli argomenti da trattare; sempre sotto i riflettori i volti storici del parterre, tra cui spicca sicuramente anche Barbara De Santi.

Più volte, nel corso di questa edizione, la dama è finita al centro studio ottenendo moltissimo spazio, ma alla fine le cose non si sono concluse come lei voleva: al momento, non sono ancora scesi per lei i petali rossi. Come si evolverà la sua esperienza a Uomini e Donne? Sull’argomento e sul suo futuro al programma di Canale 5 è intervenuta la stessa dama, con una risposta lapidaria pienamente nel suo stile: ecco cosa ha rivelato senza alcun problema.

Uomini e Donne, la rivelazione di Barbara De Santi sul suo futuro al programma

Sempre seguitissima dal pubblico anche lontano dai riflettori di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha di recente aperto una sessione di domande e risposte coi suoi follower di Instagram; nel box non poteva di certo mancare domande riguardo al programma e così, come si legge in una storia, un fan le ha proposto un quesito diretto sul suo futuro.

“Troverai l’amore a Uomini e Donne?” si legge nella domanda, pubblicata con una foto scattata davanti allo specchio come sfondo. “Se avessi la sfera di cristallo saprei rispondere” la risposta (schietta e diretta, come tutte quelle della dama d’altronde) data da Barbara al suo fan.

Mancano circa tre mesi alla fine di quest’ennesima edizione al dating show e, di puntata in puntata, tutto può davvero succedere; i fan che da anni le dimostrano affetto sperano davvero che, in questo tempo, la De Santi possa finalmente trovare l’uomo giusto per lei. Staremo a vedere…