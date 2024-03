Clio Make Up, dopo il dramma ritrova il sorriso con una vista mozzafiato

La make up artist più famosa del web si sfoga apertamente con i fan e condivide un momento di gioia in cui ritrova il sorriso.

Imprenditrice e make up artist di successo, Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up, è una delle guru del beauty più amate e seguite a livello internazionale.

Clio Make up nasce e cresce a Belluno, città in cui inizia a scoprire la sua passione per il mondo del make up. Terminato il percorso liceale, Clio Zammatteo decide di iscriversi all’Istituto Europeo di Design di Milano, per poi prendere la decisione di trasferirsi a New York per inseguire la sua passione presso la Mud (Make up designory).

Nella Grande Mela la giovane make up artist ha modo di vivere in un ambiente dinamico, in cui costruire un bagaglio di esperienze altamente formative e decisive per la sua formazione professionale. Nel 2008 Clio Zammatteo apre il suo canale YouTube, in cui divulga consigli e tutorial legati al mondo del make up e dei trattamenti di bellezza. Con l’aiuto esperto del compagno, Clio riesce a raggiungere milioni di utenti che si appassionano al mondo beauty.

Nel 2017 la make up artist decide di fondare la sua personale linea di prodotti beauty, commercializzandoli prevalentemente online. Parallelamente al lavoro da imprenditrice del suo brand, Clio Zammatteo continua a collaborare con marchi famosi nel mondo beauty e cura personalmente la sua community. Su Instagram Clio Make Up vanta un seguito di quasi 4 milioni di follower.

Dopo il dramma, torna il sorriso di Clio Make Up

La naturalezza e la sincerità di Clio Make Up, sono peculiarità estremamente apprezzate dalla community della make up artist. Negli anni, Clio Zammatteo si è distinta per una comunicazione sempre diretta, mai costruita, stringendo con i propri follower un rapporto fondato sulla fiducia reciproca. Recentemente, in occasione di un reel Instagram, la make up artist si è lasciata andare ad una confessione molto privata, legata alla sua professione e all’ambiente in cui opera.

Secondo quanto confessato da Clio Make Up, gli ultimi anni sarebbero stati particolarmente difficili, costretta a dover fronteggiare situazioni di disagio con i colleghi del settore beauty. “Mi rendo conto che per tanti di voi sono una delusione perché ho cambiato il mio modo di essere per omologarmi a quello che è il mercato”, ha confessato Clio Make Up in lacrime, generando un moto di commozione e di supporto da parte della sua community. Nonostante il momento molto buio, la make up artist è riuscita a riacquistare il sorriso grazie ad una breve vacanza a Barcellona insieme alla famiglia.

Clio Zammatteo ha prontamente condiviso con i fan la vista mozzafiato del suo albergo a Barcellona. In molti hanno notato il sorriso raggiante della make up artist, la quale sembra aver superato i momenti più difficili.